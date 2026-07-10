Alexander Zverev acabó con el sueño británico de Fery y avanzó a la final en Wimbledon

El alemán Alexander Zverev (3° de la ATP) venció al británico Arthur Fery (114°) por 7-6 (0), 6-2 y 6-4, para sellar su paso a la final de Wimbledon y de paso asegurarse el segundo puesto del ranking mundial, en detrimento del español Carlos Alcaraz.

Con este triunfo, Zverev puso fin a la andadura del tenista local, quien aspiraba a ser el segundo jugador invitado en alcanzar la final del torneo de Londres.

A pesar de la eliminación, Fery completó un torneo destacado. Habiendo iniciado la competencia en el puesto 114 de la clasificación, su camino a la penúltima ronda incluyó victorias sobre Flavio Cobolli, Alex de Miñáur, Zizou Bergs y Grigor Dimitrov, lo que le permitirá ubicarse entre los 40 mejores del mundo tras la actualización del ranking.

Durante el enfrentamiento, Zverev hizo valer su servicio y consistencia. Tras un primer set parejo que se resolvió en el desempate por un marcador de 7-0, el jugador hamburgués controló el desarrollo de las siguientes mangas. Este resultado representa la quinta final de Grand Slam para Zverev y su primera en Wimbledon, completando así presencias en la definición de los cuatro torneos mayores.

Con esta clasificación, Zverev se convierte en el quinto tenista alemán en la historia en alcanzar la final individual masculina de este certamen, sumándose a Boris Becker, Gottfried Von Cramm, Wilhelm Bungert y Michael Stich. Además, es el primer tenista de su país, en ambas ramas, en llegar a esta instancia desde el título de Angelique Kerber en 2018.

El domingo, el germano disputará el título contra el vencedor del partido entre Jannik Sinner y Novak Djokovic.