Wimbledon: Sinner debutará ante Kecmanovic y puede ccruzarse con Djokovic en semifinales

El italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP y vigente campeón de Wimbledon, debutará en el All England ante el serbio Miomir Kecmanovic, según determinó el sorteo del cuadro masculino.

El principal atractivo del camino del italiano es una eventual semifinal ante Novak Djokovic, número 8 del mundo y ganador de 24 títulos de Grand Slam. El serbio, siete veces campeón en Wimbledon, comenzará su participación frente al chino Yibing Wu.

Sinner tendría como posibles rivales al portugués Nuno Borges en segunda ronda y al peruano Ignacio Buse en tercera, antes de un eventual cruce en octavos con el español Rafa Jódar. En cuartos de final asoma el noruego Casper Ruud.

Djokovic, en tanto, podría enfrentarse al griego Stefanos Tsitsipas en segunda ronda y al francés Arthur Rinderknech en tercera, antes de un posible choque en octavos con el brasileño Joao Fonseca, su verdugo en Roland Garros. En cuartos aparece como eventual rival el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Por el otro lado del cuadro, el alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo y campeón de Roland Garros, debutará ante el belga Alexander Blockx. Si avanza según los pronósticos, podría cruzarse con el argentino Francisco Cerúndolo en octavos, con el estadounidense Taylor Fritz en cuartos y con Ben Shelton en semifinales.

Wimbledon comenzará este lunes 29 de junio y se extenderá durante dos semanas, hasta la final programada para el 12 de julio.