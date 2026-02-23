Tenista británica Tara Moore demandó a WTA por 20 millones de dólares tras caso de dopaje

La tenista británica Tara Moore presentó una demanda contra la WTA por la suma de 20 millones de dólares en Estados Unidos. La deportista, de 33 años, acusó a la entidad de negligencia en la gestión de su caso de dopaje ocurrido en 2022, el cual se originó tras el consumo de carne contaminada durante un torneo oficial en Bogotá, Colombia.

La acción judicial, radicada en Nueva York, sostuvo que la WTA omitió informar debidamente a las jugadoras sobre el peligro de ingerir productos cárnicos locales en el país sudamericano, los cuales contenían aditivos hormonales para animales. Debido a este incidente, Moore sufrió una suspensión automática que la alejó de las canchas por un periodo prolongado, desplomando su rendimiento y posición en el ranking mundial.

El abogado de la jugadora, Daniel Weiss, afirmó al medio New York Post que su representada resultó ser una "víctima doble". Según el jurista, existió una falla por parte de WTA y de un sistema que presume la culpabilidad del atleta sin considerar la ausencia de mala intención. "El sistema da por hecho que el culpable es el jugador", puntualizó el defensor legal en Londres.

Aunque un tribunal independiente liberó de cargos a la tenista en 2023, la ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis) apeló la decisión y ganó el recurso. Esta resolución obligó a la ganadora de siete títulos ITF a cumplir la totalidad de la sanción original, por lo que no podrá reintegrarse al circuito profesional sino hasta diciembre de 2027.

Antes de este conflicto, Tara Moore alcanzó el puesto 145 del escalafón individual. Al intentar retomar su actividad en 2024, la británica figuraba en el casillero 1.167 de la clasificación, daño que la atleta calificó como irreparable para su trayectoria deportiva. La millonaria demanda buscó compensar la pérdida de ingresos y el impacto reputacional sufrido durante los últimos cuatro años.