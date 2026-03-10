[VIDEO] Andreeva insultó al público tras ser eliminada de Indian Wells

Un momento llamativo se vivió en Indian Wells luego de que su actual campeona, la rusa Mirra Andreeva (8° del ranking WTA), fuese eliminada en tercera ronda por la checa Katerina Siniakova (44°) al caer por 4-6, 7-6 (5) y 6-3.

Tras el término del partido, Andreeva se retiró de la cancha insultando al público presente, el cual no tardó en responder con pifias y abucheos para la vigente monarca del certamen californiano.

"Que se jodan todos", gritó la tenista, quien más tarde ofreció disculpas por su actuar y argumentó que estaba enojada con ella misma, no con el público.

Revisa el momento a continuación: