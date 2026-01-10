Síguenos:
Tópicos: Deportes | Triatlón | Pucón

¿Cuándo y dónde ver el Ironman 70.3 de Pucón 2026?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La "carrera más linda del mundo" volverá a tomarse los alrededores del lago Villarrica.

¿Cuándo y dónde ver el Ironman 70.3 de Pucón 2026?
Pucón tiene todo listo para la edición 2026 de su ya clásico Ironman 70.3, tras la realización de las pruebas preliminares durante las últimas jornadas.

La "carrera más linda del mundo" tendrá a casi 2.000 competidores en acción este domingo 11 de enero, con la largada a las 07:00 horas (10:00 GMT).

El certamen contará con transmisión por TV abierta a cargo de Chilevisión y sus señales digitales.

Además, podrás seguir los principales hitos de la jornada en el Minuto a Minuto de Cooperativa.cl.

