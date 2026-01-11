¡Histórico triunfo chileno! Diego Moya ganó el Ironman 70.3 de Pucón con nuevo récord

El triatleta nacional Diego Moya brilló en una jornada histórica para conquistar con autoridad y nuevo récord histórico el Ironman 70.3 de Pucón 2026, cortando tres décadas sin un chileno al frente de la competencia elite masculina.

Moya terminó la etapa de natación como líder, luchando palmo a palmo con el francés Cenzino Lebot, quien incluso logró ponerse al frente por algunos momentos en el ciclismo.

Sin embargo, el chileno siguió firme y poco a poco reafirmó su primer lugar y fue extendiendo la ventaja hasta dejar bastante rezagado al galo.

Finalmente, en medio de la expectación y saludos a los seguidores, Moya cruzó la meta con la plusmarca de 03:42:07, dejando atrás el cronómetro de 03:46:51 que ostentaba el estadounidense Sam Long desde la edición 2024.

De esta manera, Moya repitió un triunfo chileno que no se veía desde la edición de 1993, sumándose al cinco veces ganador Cristián Bustos como el segundo criollo en inscribirse en el palmarés masculino de Pucón.

Respecto al podio, Lebot perdió bastante terreno en el trote y el chileno Martín Baeza arremetió en el tercer lugar y clasificó al Mundial, mientras el argentino Luciano Taccone finalizó segundo.