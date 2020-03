Ex subsecretario Micco: El Banco Central debe guardar "municiones" para lo que viene en Chile

El ex subsecretario de Hacienda Alejandro Micco desdramatizó el efecto de la caída mundial de las bolsas y el alza histórico del dólar en los números de Chile, señalando que por el momento no es necesario que el Gobierno ni el Banco Central intervengan.

En ese sentido, el economista coincidió con el actual ministro de Hacienda, Ignacio Briones, planteando en El Diario de Cooperativa que "hay mucho de sobrerreacción en términos de los movimientos del mercado en todo estas últimas semanas", tomando en cuenta también la emergencia global por el coronavirus.

El ex ministro del Gobierno de Michelle Bachelet explicó que "dada la coyuntura que debemos enfrentar desde afuera hacia nuestra economía doméstica, creo que el Banco Central y Hacienda tienen que guardar las pocas 'municiones' que van quedando -en término de baja de tasas- para lo que viene en el corto plazo en Chile. El tema más político, el plebiscito".

"Es bueno tener ciertas herramientas ahí para lo que puede ser una pensión por el desarrollo más interno-político. Todos sabemos que en momento de elecciones siempre pueden surgir situaciones más de estrés, y para eso creo yo que es bueno mantenerlas, una potencial baja de tasa o algo de inyección de política fiscal", detalló Micco.

Tal como el ministro Briones, remarcó que es fundamental "llamar a la calma", ya que es probable que el escenario mundial sea transitorio.

"Lo importante es estar mirando día a día con mucho detalle qué está pasando con las empresas y las instituciones financieras respecto a su balance, es decir, que no vayan a caer en problemas de insolvencia o de iliquidez en el corto plazo", añadió.

"No quiero decir que lo externo no sea importante", aclaró el ex subsecretario, "pero obviamente cuando uno tiene una situación externa como la que estamos viviendo y una situación interna de más incertidumbre, es natural".