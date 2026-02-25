La celebrada mención de Esteban Düch a George Harris en Viña 2026

El comediante Esteban Düch recordó a su compatriota George Harris durante su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.

A diferencia de Harris, Düch logró conectar con el público inmediatame gracias a una rutina centrada en su experiencia como venezolano en Chile.

En los primeros minutos de su actuación, el humorista recordó a George Harris sin siquiera nombrarlo, aunque el Monstruo entendió la referencia.

"Soy venezolano (...) no me esperaba la invitación a este gran Festival porque ustedes saben que el año pasado pasaron cositas", dijo, en clara referencia al fracaso de Harris.

"Me llamaron en diciembre al teléfono... de disco. Yo no me esperaba esa llamada porque estaba en mi casa jalándome el muñeco", agregó, recibiendo las risas de los presentes.