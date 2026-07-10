Mercado proyecta que el PIB de 2026 aumentará en 1,3% y un IPC de 0,2 en julio

El Banco Central publicó este viernes la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de julio, que estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) del año 2026 aumentará en 1,3%, frente al 1,6% proyectado en la medición de junio.

El informe del ente emisor también prevé un crecimiento de 2,7% para 2027, superando levemente el 2,6% estimado en el sondeo anterior; mientras que para 2028 la actividad económica incrementaría un 2,6%.

Respecto a la inflación, el mercado proyecta una variación de 0,2% en julio y de 0,1% para agosto.

Si bien la cifra es superior al 0% registrado en junio -lo que implicará un "descongelamiento" y posterior alza de la Unidad de Fomento-, el dato es significativamente menor al 0,9% registrado en el mismo mes del año pasado.

Bajo esta premisa, la inflación acumulada anual se situaría en torno al 4% hacia fines de 2026.

En cuanto a la tasa de interés, los expertos del Banco Central también prevén que la Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantendrá sin cambios en un 4,5%.

Uno de los datos más esperados era el del crecimiento económico. Tras una racha de cifras negativas, los analistas prevén una expansión del 1,2% para el sexto mes del año.

Este resultado positivo es fundamental, ya que permitiría a la economía chilena evitar una recesión técnica, según han advertido los expertos.

Finalmente, la encuesta del ente emisor proyecta que el dólar se ubicará en alrededor de los 900 pesos en septiembre de 2026.