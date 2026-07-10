Dan de baja a carabinero que tomó una bolsa de suflé desde auto tras crimen de niño de 12 años

Un funcionario de Carabineros fue dado de baja de la institución por "faltar a los códigos de ética", luego de que tomara una bolsa de suflé desde la camioneta sustraída durante la encerrona en la que murió un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

Desde la institución policial aclararon la situación y señalaron que, si bien el funcionario tomó una bolsa de suflé desde el vehículo, ese hecho no constituyó la causa de su baja.

Según explicaron, el uniformado fue desvinculado por "faltar a los códigos de ética", y precisaron que agarrar la bolsa "no constituye un robo ni un hurto".

Pese a ello, la institución remarcó su postura: "Carabineros de Chile reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto actuar de todo su personal. En ese sentido, mantiene una política permanente de control interno orientada a preservar la confianza de la ciudadanía y el cumplimiento irrestricto de las normas institucionales".

A raíz de la situación, se instruyó un sumario administrativo interno y se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Militar.

Carabineros indicó, finalmente, que no entregará mayores antecedentes del hecho debido al resguardo de las investigaciones en curso.