A los 94 años falleció el exministro Enrique Krauss

A los 94 falleció este viernes Enrique Krauss Rusque, exministro del Interior de Eduardo Frei Montalva y de Patricio Aylwin, además de un histórico militante de la Democracia Cristiana.

El abogado y político, nacido en Valdivia el 8 de enero de 1932, tuvo una extensa trayectoria pública que abarcó más de cuatro décadas.

Krauss se tituló de abogado en la Universidad de Chile en 1959 y desde joven se vinculó al Congreso Nacional, donde trabajó como ayudante de comisiones entre 1954 y 1965.

Posteriormente fue asesor jurídico jefe y subsecretario del Ministerio del Interior hasta 1968, año en que el Presidente Eduardo Frei Montalva lo nombró ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, cargo que ejerció hasta 1969.

Su paso más recordado en el gabinete llegó dos décadas más tarde: el 11 de marzo de 1990 asumió como ministro del Interior de Patricio Aylwin, el primer presidente de la Concertación tras el retorno a la democracia, cargo que mantuvo hasta el término de ese mandato, en 1994.

Militancia y liderazgo en la DC

Militante histórico de la Democracia Cristiana, Krauss integró la directiva nacional del partido entre 1971 y 1975, y fue consejero nacional en distintos periodos entre 1976 y 1989.

En 1989 fue electo vicepresidente nacional, y en 1997 alcanzó la presidencia del partido, cargo que ejerció hasta 1999. Antes, entre 1969 y 1970, había sido designado jefe nacional de la campaña presidencial de Radomiro Tomic, y participó activamente en la candidatura de Patricio Aylwin en 1989.

Diputado y diplomático

Fue elegido diputado en dos periodos no consecutivos: en 1973 por la entonces Vigésimoprimera Agrupación Departamental de la Región de La Araucanía -mandato truncado por el golpe de Estado del 11 de septiembre de ese año- y entre 1998 y 2002 por el Distrito N°22 de Santiago, en la Región Metropolitana, donde integró las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Como diplomático, se desempeñó como embajador de Chile en España y posteriormente en Ecuador, cargo que asumió en abril de 2006, siendo además concurrente en Chipre hasta 2005.

Recibió condecoraciones de España, Italia, Argentina y Brasil por su trayectoria.

Vínculo con el periodismo

Krauss también mantuvo una faceta de columnista y colaborador de prensa a lo largo de su vida. Escribió ocasionalmente en El Mercurio y fue columnista de La Tercera, Las Últimas Noticias, El Sur de Concepción y La Época, además de publicar artículos de opinión en los diarios españoles ABC y El País.

Fue autor de los libros "Con toda la voz que puedo" (1983) y "A plena voz: crónicas" (1997).

Está casado con Bárbara Cuadra Munilla y fue padre de cuatro hijos, entre ellos Alejandra Krauss, actual secretaria general de la DC.