Grupo de Política Monetaria recomendó al Banco Central mantener la tasa de interés

Tras su reunión de este lunes, el Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó al Banco Central mantener la tasa de interés en el 1,75 por ciento, a la espera de la evolución de la economía chilena durante la primera parte de este año, en medio de la crisis social del país y de las tensiones en el mundo.

La instancia planteó que "dado que las trayectorias para la actividad económica, el precio de los activos locales y la inflación continuarán sensibles a la resolución de la incertidumbre política y social del país, el GPM recomienda mantener la Tasa de Política Monetaria en su actual nivel de 1,75 por ciento, a la espera de nuevos antecedentes de cómo evolucionarán las principales variables macroeconómicas y financieras en la primera parte del año".

Mediante un comunicado (ver archivo), el panel expuso que "a nivel externo, a mediados de enero se avanzó en una primera fase de tregua en la guerra comercial entre EE.UU. y China, aunque este progreso para el comercio global se ha dado en un contexto donde han emergido otras tensiones globales a nivel geopolítico y de salud pública"; no obstante, "no se han observado grandes cambios en el panorama para la economía global".

A nivel interno, en tanto, "a pesar de que no se ha observado un recrudecimiento en los efectos económicos directos derivados del estallido social con la información de diciembre y enero, la incertidumbre sobre cómo los diferentes dilemas políticos y sociales que enfrenta el país serán resueltos continuará impactando el clima de negocios, las decisiones de inversión y el precio de los activos locales".

Al respecto, uno de los integrantes del GPM, Tomás Izquierdo, avizora que los embates económicos que provocó la crisis social desde el 18 de octubre hasta fines de 2019 podrían repetirse en marzo del presente.

"El efecto ha sido enorme, y puede ser aún mayor; el efecto de haber bajado la proyección de crecimiento del año pasado de 2,5 por ciento a entorno de 1,0 por ciento, ése fue el impacto directo de primera vuelta porque la economía no funcionó, porque estuvo capturada por la violencia", y prontamente "el efecto de segunda vuelta, que todavía no se da en toda su intensidad, entre otras cosas, porque no sabemos cómo va a evolucionar la economía durante marzo, pero el impacto de segunda vuelta también es un impacto significativo y negativo sobre la economía".

El Central "tiene otros instrumentos" aparte de la tasa de interés, plantean

A su vez, el economista Juan Pablo Medina, también miembro el grupo, apuntó que el instituto emisor tiene otras herramientas para enfrentar los efectos de la crisis en la economía local, como el plan de intervención cambiaria para frenar el alza del dólar que inició en diciembre y al que puso en pausa a comienzo de este mes.

"La intervención mostró que también el Banco Central tiene otros instrumentos para hacer frente a situaciones, y eso es importante, que puede ser exitoso en ello. De alguna manera la intervención cambiaria le da un espacio al Banco Central, sin ella quizás en qué situación nos encontraríamos, entonces es importante resaltar la importancia de utilizarla, pero en situaciones especiales, por tanto, es un valor que haya sido utilizada y que haya demostrado que es exitoso", resaltó.

El Banco Central realizará este martes su nueva reunión de política monetaria, luego de ya que mantuviera la tasa de interés en diciembre.