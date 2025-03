Grupo de Política Monetaria recomendó mantener la tasa de interés en 5%

El Grupo de Política Monetaria reiteró su recomendación al Banco Central en torno a mantener la tasa de interés en el actual 5%, en la previa de que el Consejo del ente emisor se pronuncie al respecto durante la Reunión de Política Monetaria de este viernes.

Para sustentar su planteamiento, los expertos apuntan a la incertidumbre mundial que se acrecienta, con conflictos geopolíticos y comerciales relevantes, que amenazan con debilitar el crecimiento global, junto con generar nuevas presiones inflacionarias.

La última reducción a esta tasa se hizo el 17 de diciembre, cuando el ente monetario la disminuyó en 25 puntos base, en línea con un proceso de recortes iniciado en julio de 2023.

El Grupo de Política Monetaria también alerta que el país enfrenta vientos en contra con desaceleración y alza de precios globales, y que el dinamismo interno y la convergencia de la inflación hacia la meta podría revertirse en el caso más crudo de los eventos externos.

A la espera también del primer Informe de Política Monetaria (IPoM) del año, que el Banco Central publicará el próximo lunes, el economista Juan Pablo Medina, académico de la Escuela de Negocios de la U. Adolfo Ibáñez, planteó que "el cierre del año pasado dejó el PIB en un nivel más arriba, sustentado en una revisión al alza de los datos históricos de consumo".

"Eso configura quizás un encuadre macroeconómico que da cuenta de un escenario un poquito más positivo de lo que se pensaba en diciembre, en términos de actividad y demanda en el corto plazo. Por lo tanto, podría haber una revisión de crecimiento para el año", puntualizó.

No obstante, y tal como deslizó el Grupo de Política Monetaria, Medina añadió que "en términos de inflación, no es tan evidente un cambio: quizás habrá cosas más marginales hacia la baja, pero no grandes cambios".

Incertidumbre por el cobre

En este mismo contexto, se ha producido un alza en el precio del cobre, aunque éste tuvo una pequeña disminución en la Bolsa de Metales de Londres el jueves, al cerrar en 4,49 dólares la libra.

"El mercado cobre enfrenta un alto nivel de incertidumbre", relevó el economista del Grupo de Política Monetaria Kevin Cowan, al observar que "por un lado, uno tiene señales positivas por parte de China, pero por otro, la demanda global ha ido bajando, y las señales respecto a los procesos de reconversión energética son más bien negativos. Pero eso se combina con noticias recientes de cierto acaparamiento de cobre".

"Creo que van a ser claves la señales que el Central dé respecto de lo que están esperando en precio del cobre hacia adelante", remató.