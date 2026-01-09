Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y tormenta eléctrica
Santiago26.5°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Kast

Boric lamentó críticas de Kast: "Muchas veces se basan en mentiras"

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Mandatario recordó que en campaña, el Presidente electo acusó a esta Administración de aumentar la pobreza, lo que es "completamente falso" según la Casen 2024.

Por lo demás, consideró "insostenible" que el republicano insista en que "Chile se cae a pedazos", como fue la tónica de su discurso ante Icare.

Boric lamentó críticas de Kast:
 ATON (archivo)

Para el Jefe de Estado, los buenos indicadores económicos no justifican la idea de instalar un "gobierno de emergencia".

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente Gabriel Boric consideró "lamentable" que el futuro Mandatario, José Antonio Kast, volviera a arremeter contra la administración saliente, y aseguró que con ese fin, el republicano "muchas veces" ha incurrido en mentiras.

El Jefe de Gobierno abordó la exposición del Presidente electo en un encuentro de Icare en una extensa entrevista con Radio Súbela este viernes, después de que tanto él como sus ministros salieran al paso de las críticas, incluso cuestionando a Kast por abandonar el tono "estadista".

Entre otras cosas, el republicano aseveró que la derecha recibirá el país con una "situación fiscal muy difícil", fustigó que el Gobierno pretenda aprobar proyectos emblemáticos "a última hora", y calificó como derechamente "malo" que la discusión del reajuste -la llamada "ley de amarre"- se realice en este marco.

Para el Mandatario, este cúmulo de críticas "es lamentable, porque además lo hace muchas veces en base a mentiras", recordando que "durante la campaña, Kast dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, por ejemplo".

Aludiendo a las cifras de la Casen 2024, publicadas poco después del discurso de Kast en Icare, Boric reafirmó que "eso se demuestra como completamente falso. Pero a estas alturas no espero que lo reconozcan".

Por otro lado, observó que los equipos del Presidente electo "siempre hablan de 'gobierno de emergencia', cuando un economista de Clapes UC (Hermann González) dice que eso es muy difícil de sostener. Porque la macro en particular está en muy buenas condiciones".

El Mandatario subrayó que su Ejecutivo "es el que menos aumentó la deuda en los últimos cuatro periodos. Somos el Gobierno que, en conjunto con el Banco Central, logró bajar la inflación, que (anteriormente) llegó a estar en 14%. Las exportaciones están en su mayor nivel histórico. El precio del cobre está en su máximo histórico".

Con todo, "no es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer (Kast) retomó", cerró Boric.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada