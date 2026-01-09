Boric lamentó críticas de Kast: "Muchas veces se basan en mentiras"

El Presidente Gabriel Boric consideró "lamentable" que el futuro Mandatario, José Antonio Kast, volviera a arremeter contra la administración saliente, y aseguró que con ese fin, el republicano "muchas veces" ha incurrido en mentiras.

El Jefe de Gobierno abordó la exposición del Presidente electo en un encuentro de Icare en una extensa entrevista con Radio Súbela este viernes, después de que tanto él como sus ministros salieran al paso de las críticas, incluso cuestionando a Kast por abandonar el tono "estadista".

Entre otras cosas, el republicano aseveró que la derecha recibirá el país con una "situación fiscal muy difícil", fustigó que el Gobierno pretenda aprobar proyectos emblemáticos "a última hora", y calificó como derechamente "malo" que la discusión del reajuste -la llamada "ley de amarre"- se realice en este marco.

Para el Mandatario, este cúmulo de críticas "es lamentable, porque además lo hace muchas veces en base a mentiras", recordando que "durante la campaña, Kast dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, por ejemplo".

Aludiendo a las cifras de la Casen 2024, publicadas poco después del discurso de Kast en Icare, Boric reafirmó que "eso se demuestra como completamente falso. Pero a estas alturas no espero que lo reconozcan".

Por otro lado, observó que los equipos del Presidente electo "siempre hablan de 'gobierno de emergencia', cuando un economista de Clapes UC (Hermann González) dice que eso es muy difícil de sostener. Porque la macro en particular está en muy buenas condiciones".

El Mandatario subrayó que su Ejecutivo "es el que menos aumentó la deuda en los últimos cuatro periodos. Somos el Gobierno que, en conjunto con el Banco Central, logró bajar la inflación, que (anteriormente) llegó a estar en 14%. Las exportaciones están en su mayor nivel histórico. El precio del cobre está en su máximo histórico".

Con todo, "no es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer (Kast) retomó", cerró Boric.