Biministro García por recortes de Kast: "En Chile no es necesaria la motosierra"

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, se refirió este domingo a los recortes económicos y bajas de impuestos planteados por el Presidente electo, José Antonio Kast, y aseguró que en Chile "no es necesaria la motosierra", aludiendo a su encuentro Javier Milei.

Las declaraciones de García surgen a raíz de la visita del republicano al país vecino, donde estuvo acompañado por la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien valoró las medidas pro-mercado impulsadas por el gobierno argentino.

Durante la visita, José Antonio Kast y Javier Milei se tomaron una fotografía junto a la motosierra del líder libertario, símbolo de los drásticos recortes al gasto público implementados en Argentina, provocando diversas reacciones.

Al respecto, el biministro García marcó distancias con el modelo argentino: "A mí lo que me extrañó de la foto fue la motosierra, que es algo que es muy ajeno a la realidad chilena. En Chile hemos avanzado muy significativamente en agilizar la tramitación de los proyectos de inversión y contamos con un proyecto de ley en plena ejecución que hace eso de manera legal, transparente, con participación ciudadana. Por lo tanto, no es necesaria la motosierra", expresó.

"Lo que sí es claro es que Chile tiene un desafío fiscal muy significativo. Hace más de una década que Chile está gastando más de lo que debe, por lo tanto, reducir los ingresos públicos es muy complejo. Es altamente aconsejable que sea de manera compensada para no seguir incrementando la deuda pública", matizó el secretario de Estado.