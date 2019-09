China y EEUU anunciaron una pausa en su guerra de aranceles

Aunque no han firmado una tregua, China y Estados Unidos han puesto paños fríos en su guerra comercial que comenzó en 2018, en momentos en que se disponen a retomar las negociaciones a principios de octubre.

La Comisión Arancelaria del Consejo de Estado de China decidió posponer hasta el 16 de septiembre de 2020 la aplicación de aranceles a 16 productos estadounidenses, cuyos gravámenes estaba previsto entraran en vigor el próximo martes.

Entre los bienes afectados por la retirada del arancel de 25 por ciento previsto para entrar en vigor el 17 de septiembre están el alimento para peces, varios tipos de lubricante y materias primas necesarias para la manufactura de medicamentos contra el cáncer, informó la Comisión Arancelaria en un comunicado emitido este miércoles.

La soja, la carne de cerdo y los automóviles son algunos de los productos para los que no se ha pospuesto la imposición de gravámenes.

"La Comisión Arancelaria del Consejo de Estado seguirá llevando a cabo la eliminación de bienes gravados procedentes de Estados Unidos y Canadá, y publicará a su debido tiempo la lista de las exclusiones", apuntó el comunicado oficial.

Según el combativo rotativo estatal Global Times, "la exención de gravámenes sobre productos estadounidenses es una innovación en el sistema arancelario" chino, mientras que el estadounidense ya ha aplicado medidas similares a bienes chinos con anterioridad.

"La medida beneficiará a algunas empresas de China y EE. UU.", aseguró el tabloide.

En opinión del miembro de la Cámara de Comercio de China para el Comercio Internacional Chen Huasheng, la medida servirá para reducir el impacto de la guerra comercial sobre las empresas del país asiático.

"Hemos escuchado opiniones del sector empresarial y esperan que esta exclusión (arancelaria) reduzca un potencial impacto negativo derivados de los gravámenes estadounidenses adicionales", indicó Chen, citado por el diario oficial China Daily.

Trump respondió y aplazó los aranceles a China como regalo de aniversario

La apuesta china ha tenido una respuesta inmediata por parte de Washington, que anunció el miércoles que retrasará, del 1 al 15 de octubre, la subida del 25 al 30 por ciento a importaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares como gesto hacia Pekín por el 70 aniversario de la fundación de la República Popular.

"Debido al hecho de que la República Popular China celebrará su 70 aniversario el 1 de octubre, hemos acordado, como un gesto de buena voluntad, retrasar la subida de aranceles a bienes por valor de 250.000 millones (del 25 al 30 por ciento), del 1 al 15 de octubre", anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su perfil de la red social Twitter.

Trump dijo que fue el viceprimer ministro y líder negociador de China, Liu He, quien le pidió que retrasara la aplicación por el aniversario.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.