CPC apuntó a "fiesta" de Bachelet por caída de Chile en ranking de competitividad

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, responsabilizó a la "fiesta" del Gobierno de Michelle Bachelet por la caída de Chile en el ranking de competitividad global que mide a las principales 63 economías del mundo.

En aquel listado, el país evidenció un retroceso de siete lugares en un año, lo que encendió el debate y la búsqueda de responsabilidades.

Durante una actividad empresarial en España, Swett afirmó que "nos perdimos en cuatro años por recaudación por crecimiento, casi 10 mil millones de dólares. Esta fiesta costó 10 mil millones de dólares. Esta fiesta nos hizo retroceder siete puestos en el ranking de competitividad que acabamos de conocer".

El líder de los grandes empresarios chilenos añadió que "al Presidente Piñera lo eligieron por una agenda de crecimiento, por una agenda económica. A la Presidenta Bachelet la eligieron por una agenda de desigualdad y eso generó un boom de expectativas".

Sobre las certezas para invertir, el presidente de la CPC concluyó que "cuando nos encontramos con una parte de la oposición, no toda, en una agenda obstruccionista, en una agenda que nos toma seis meses para decir si el Congreso está dispuesto a conversar sobre el tema tributario, lo que ocurre es que generas un daño en las expectativas".

Dólar subió hasta 710 pesos y cobre sigue a la baja

En otro aspecto económico, este miércoles continuó el alza del dólar, que se cotizó en 710 pesos, su nivel más alto en tres años, lo que traslada la discusión a una posible baja en la tasa de interés y los presuntos efectos inflacionarios.

Al respecto, el economista Tomás Flores expuso que "al igual como está cayendo el precio del cobre y está cayendo también el precio de los combustibles vamos a tener que ver el efecto neto de ello".

El ex subsecretario de Economía explicó que "al subir el dólar, indudablemente la presión alcista no va a estar sólo dado en la gasolina si no que en todo el resto de los productos importados, pero es tal la incertidumbre en esta materia que no es fácil poder proyectar ni siquiera lo que va a ocurrir en dos semanas más".

En tanto, el cobre cayó hasta los 2,66 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres, lo que evidencia una caída de 24 centavos durante el mes de mayo, lo que repercute directamente en los recursos de las arcas fiscales.

Sobre los efectos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en el precio del cobre, Víctor Garay, coordinador de Mercados de Cochilco, detalló que "cada día tenemos noticias, consejos negativos respecto de ese tema. Hasta el momento no ha aparecido ninguna noticia que nos haga pensar que se produjo un quiebre positivo en estos acontecimientos y eso está determinando el precio del metal, porque los inversores están escapando de los commodities mineros".