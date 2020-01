Comercio está preocupado por alza de las ventas informales en internet

Con un estudio, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) hizo pública su preocupación por el comercio informal en internet, a través de redes sociales, portales y otros, porque -dicen- "el sector se ha visto históricamente afectado por esta problemática".

La gremial explicó que si antes el mayor efecto negativo era el comercio ambulante, "en los últimos años el fuerte crecimiento del e-commerce ha puesto en escena una nueva amenaza: la informalidad online, un comercio ambulante digital que se mueve en redes nacionales e internacionales y que se divide en dos áreas: una relacionada con la venta de productos piratas y de contrabando a través de internet y la otra, bienes que, sin ser 'ilegales', se comercializan sin pagar ningún tipo de impuesto".

Según la CNC, "la penetración del e-commerce dentro del comercio minorista ya alcanza un 7%" y se estima un gasto anual en este sector de 6.282 millones de dólares al año.

"De este monto, US$ 439 millones son destinados a compras informales en el retail digital, donde US$ 282 millones van a informalidad nacional y US$ 157 millones a informalidad o irregularidad en compras internacionales", detalló el análisis.

Para la gremial, "la informalidad se concentra principalmente en los portales internacionales donde más de un tercio de las transacciones realizadas en estos canales extranjeros evidencian cierta irregularidad y donde portales como Ali Express y Wish muestran sobre un 50% de irregularidad".

Además, "otro modelo que se da mucho en este mercado digital son comercios que, si bien son formales, en el sentido que tienen iniciación de actividades ante el SII, no cumplen con su obligación en el otorgamiento de boleta y pago de IVA", criticó Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC.

De acuerdo al análisis del comercio, la "informalidad" se principalmente en vestuario (18%), alimentación (12%) y tecnología (13%).

"Llama la atención el sector de accesorios y regalos, ya que solo concentra 5% de las transacciones online, pero dentro de éstas las informales representan 16%. Algo similar pasa con cocina y manualidades", concluyó la ejecutiva