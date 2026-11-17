El ingreso real por habitante en Chile sufrió en el segundo trimestre de 2026 un descenso de 3,5 por ciento, el mayor de los 20 países de la OCDE para los que hay datos.

La Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó el lunes los datos agregados y apuntó que la caída se dio tras un fuerte incremento en el indicador (de 4,4 por ciento) en el primer trimestre del año.

La disminución de abril-junio obedece a una inflación más elevada y también al incremento del desempleo.

Los ingresos reales por habitante incluyen salarios, rentas inmobiliarias y financieras y prestaciones sociales. A ello se le descuentan los impuestos, para determinar el dinero que finalmente queda disponible.

Según la OCDE, el segundo país en el que hubo una mayor caída del ingreso disponible entre abril y junio fue Finlandia, con un 2 por ciento.

También hubo retrocesos significativos en Bélgica (1,2 %), Italia (1 %) y, en menor medida Francia (0,6 %), Hungría (0,4 %) y Dinamarca (0,1 %).

En el conjunto de la OCDE, la reducción fue de 0,1 puntos, tras una subida de 0,3 entre enero y marzo.

En España se constató un ascenso del 0,3 por ciento en el segundo trimestre, después de un estancamiento en el primero.