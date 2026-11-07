Venta de autos nuevos en Chile subió 17,5% en octubre: SUV y marcas chinas lideran el mercado

La inscripción de vehículos nuevos en Chile aumentó un 17,5% durante octubre de 2026, alcanzando las 27.790 unidades, frente a las 23.661 registradas en el mismo mes del año pasado, según informó la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (Cavem).

Sin embargo, el organismo explicó que el incremento estuvo influido por una baja base de comparación, debido a que en octubre de 2025 las inscripciones se vieron afectadas por la entrada en vigor de una nueva norma de emisiones, implementada en septiembre de ese año.

De esta manera, el crecimiento acumulado del mercado ha sido más moderado: entre enero y octubre se inscribieron 268.241 vehículos nuevos, lo que representa un aumento del 3,7% respecto del mismo período de 2025.

El mercado de vehículos livianos y medianos cero kilómetros anotó 27.790 inscripciones durante el décimo mes del año. (FOTO: ATON)

Por tipo de vehículo, los utilitarios deportivos (SUV) mantuvieron su liderazgo, con 13.706 unidades inscritas durante octubre, equivalentes al 49,3% del total mensual y un crecimiento interanual del 10,8%.

Les siguieron las camionetas, con 6.455 unidades; los automóviles de pasajeros, con 5.932; y los vehículos comerciales livianos, con 1.697.

En cuanto a los compradores, las personas naturales concentraron el 66,2% de las inscripciones, mientras que las empresas representaron el 33,8% restante.

Marcas chinas superan un tercio del mercado

El informe de Cavem también reveló que las marcas de origen chino concentraron el 33,84% de las inscripciones de vehículos nuevos en octubre, con un total de 9.403 unidades.

En el acumulado de 2026, su participación alcanza el 34,16% del mercado, equivalente a 91.618 vehículos comercializados a través de 34 marcas presentes en el país.

La cifra representa una expansión interanual de dos dígitos según los registros oficiales del sector. (FOTO: ATON)

En tanto, Toyota lidera el ranking general de marcas entre enero y octubre, con una participación del 8,9% y 23.780 unidades, seguida por Suzuki (7,1%), Hyundai (6,8%), Kia (6,2%) y Chevrolet (5,1%).

En conjunto, las diez marcas más vendidas representan el 55,8% del mercado nacional de vehículos nuevos.

Caen transferencia de autos usados

A diferencia del segmento de cero kilómetros, el mercado de vehículos usados registró una caída interanual del 7% durante octubre, con 86.529 transferencias, frente a las 93.001 del mismo mes de 2025.

Pese a este descenso, en lo que va del año se contabilizaron 908.310 transferencias de vehículos usados, cifra que representa un crecimiento acumulado del 3% respecto del año anterior.

Según Cavem, por cada vehículo nuevo inscrito en el país durante los primeros diez meses del año, se transfirieron 3,4 unidades usadas.

En la división por segmentos, los modelos utilitarios deportivos (SUV) mantuvieron la preferencia del público, al concentrar el 49,3% del total de adquisiciones. (FOTO: ATON)

Por su parte, las inscripciones de camiones nuevos disminuyeron un 21,8% en octubre, alcanzando las 1.129 unidades, mientras que el acumulado anual llegó a 10.144 vehículos, un 5,4% menos que en igual período de 2025.

En el segmento de camiones usados también se observó una baja mensual del 5,1%, con 3.798 transferencias, aunque el acumulado del año mantiene un crecimiento del 3,8%.