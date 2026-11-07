Incendio forestal afecta a Machalí: Difícil acceso a quebradas complica labores de combate

Un incendio forestal afecta este sábado al sector de Pozas Verdes, en la comuna de Machalí, Región de O'Higgins, donde equipos de emergencia trabajan para frenar la propagación de las llamas en una quebrada de compleja geografía.

Según reportes preliminares entregados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro ha consumido aproximadamente 1,5 hectáreas de vegetación, manteniendo en alerta a los organismos de protección civil de la zona.

El principal obstáculo durante la jornada ha sido la topografía del terreno, la cual limita el ingreso directo de vehículos de emergencia y brigadas terrestres hasta el foco del fuego.

"Estamos en el kilómetro 19, a 2 km de la Carretera del Cobre. Por el momento, el incendio se encuentra en una quebrada de muy difícil acceso, pero hasta el momento hay un helicóptero combatiendo el incendio", informó el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud.

De acuerdo con lo informado por Conaf, para enfrentar la emergencia se destinaron cinco brigadas forestales, dos helicópteros y tres integrantes del equipo técnico, quienes asumen las labores operativas y de coordinación estratégica.

Diversas instituciones permanecen desplegadas en la zona para contener la propagación del fuego. (FOTO: ATON)

El dispositivo técnico contempla asimismo la instalación de un puesto de mando para dirigir el operativo y el uso de un camión cisterna para asegurar el suministro continuo de agua.

Además, se gestionó el envío de un avión que se sumará a los recursos aéreos ya operativos.