Cecilia Cifuentes: Nuestro estancamiento responde a un problema político-institucional

La economista Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, analizó este jueves, en El Primer Café de Cooperativa, los alcances del Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, que redujo aún más la proyección de crecimiento de largo plazo para Chile.

En uno de los recuadros que son parte del documento, el instituto emisor recortó en una décima su proyección de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) tendencial, a un 1,8% para el lapso 2025-2034. "Esto, en un contexto en el cual el crecimiento tendencial no minero decae en el tiempo por la paulatina menor incidencia de la recuperación de la participación laboral a niveles prepandemia", dijo el informe.

No obstante, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló ayer que "este es un informe que es positivo", porque "fortalece las expectativas de un crecimiento por sobre el ritmo de crecimiento tendencial este año (2,5%) y el próximo, que es lo que ha estado previendo el Ministerio de Hacienda".

"El ministro de Hacienda", criticó Cifuentes, "celebra que vamos a crecer sobre la tendencia, que es un tema que a mí me preocupa de la mirada de este ministro, porque yo lo he escuchado varias veces decir que como que tenemos que conformarnos con este 2%, que los países cuando ya llegan a cierto nivel de ingresos crecen menos, lo cual es cierto, pero no crecen 2%".

"Yo he calculado cuánto crecieron los países que ya son desarrollados cuando llegaron a nuestro nivel de ingreso per cápita y crecieron a 3,5%, entonces, el problema es que no nos podemos conformar con el 2% y yo percibo en la autoridad pública que hay como cierto conformismo con este 2%, y es un mal resultado", sostuvo la académica.

La economista se declaró "completamente de acuerdo con la presidenta del Banco Central (Rosanna Costa) de que, a este ritmo de crecimiento, no vamos a resolver las demandas sociales".

"Sin crecimiento no se pueden resolver las demandas sociales. Creo que lo hemos aprendido ya en esta década y lo que hemos tenido es que se ha gastado más, pero tenemos un deterioro fiscal estructural que lo ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo en todas sus letras, que es un tema preocupante", puntualizó Cifuentes, que advirtió que cambiar esa tendencia "es un proceso lento y tenemos un problema político".

"Nuestra situación de estancamiento no responde a un problema económico, (porque) Chile tiene potencial para crecer más; responde principalmente a un problema institucional-político", aseveró, y responsabilizó de esto a "un deterioro muy significativo a partir del 2014 en la calidad regulatoria y en el control de la corrupción", así como "un deterioro en la calidad del Gobierno" y "un deterioro del Estado de Derecho muy significativo, en que empezamos a tener paros ilegales y la ilegalidad no importa hasta que llegamos al extremo de que algún parlamentario dijera que la Constitución hay que 'violarla todas las veces que sea necesario'", en referencia al diputado Gaspar Rivas, actual vicepresidente de la Cámara Baja.

En abril pasado, durante su participación en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), el evento anual más importante del sector privado, el Presidente Gabriel Boric recalcó que es necesario consolidar una trayectoria de crecimiento económico durante este año y el siguiente. "Por cierto, no me contento con 2%", indicó entonces.

"PERMISOLOGÍA REGRESIVA"

Cifuentes puso también como ejemplo a la institucionalidad involucrada en la permisología, que calificó como "tremendamente regresiva, (que) atenta contra la competencia, porque al final las empresas con espaldas pueden aguantar pero empresas más chicas simplemente no pueden".

Detrás de esto, la economista aseveró que "en algún minuto se hizo un diagnóstico en este país de que eran tan altas las utilidades de las empresas que la verdad que uno podría ponerles restricciones, restricciones y restricciones y no iban a tener efecto; que podía privilegiarse hasta el extremo el permiso".

"El diagnóstico de que esto no iba a tener impacto fue errado y ahora tenemos que revertir esta situación sin descuidar el medio ambiente, pero haciendo que el Estado funcione mejor", afirmó.