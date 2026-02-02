Imacec: Actividad económica sorprendió con alza de 1,7% en diciembre

La actividad económica chilena registró un crecimiento de 1,7% en diciembre de 2025 en comparación con igual mes del año anterior, de acuerdo con la información preliminar entregada este lunes por el Banco Central.

En términos desestacionalizados, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) aumentó 0,6% respecto de noviembre, y anotó un alza interanual de 1,3%. El mes contó con la misma cantidad de días hábiles que diciembre de 2024, precisó el instituto emisor.

Según el Banco Central, el desempeño del mes se explicó por el mayor dinamismo de los servicios y del resto de bienes, factores que fueron parcialmente compensados por una menor producción minera.

En tanto, el Imacec no minero mostró un crecimiento anual de 3,0%, mientras que, en la serie desestacionalizada, aumentó 0,8% respecto del mes anterior y 2,5% en doce meses.

El informe destacó que en la comparación mensual, el avance del indicador fue impulsado principalmente por el resto de bienes y el comercio, sectores que cerraron el año con una recuperación sostenida.

Nicolás Grau, ministro de Hacienda, se refirió a las cifras entregadas por el Banco Central y afirmó: "Las cifras que publicó el Banco Central están en línea con las proyecciones que utilizamos como Ministerio de Hacienda para señalar el viernes pasado que, por primera vez en 18 años, la deuda pública paró de crecer". En esa línea, agregó: "Lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada y en condiciones para seguir creciendo aún más".

La producción de bienes en 2025

La producción de bienes cayó 0,9% en términos anuales, principalmente por la baja en la minería del cobre, aunque esto fue parcialmente compensado por el resto de bienes y la industria, que registraron aumentos de 2,3% y 2,0%, respectivamente.

En el resto de bienes destacó la actividad agropecuario-silvícola, mientras que en la industria sobresalió la elaboración de alimentos.

En cifras desestacionalizadas, la producción de bienes aumentó 0,8% respecto de noviembre, impulsada principalmente por el resto de bienes.

Actividad comercial

La actividad comercial tuvo un aumento anual de 6,6%, con todos sus componentes en terreno positivo. Destacó el dinamismo del comercio mayorista, liderado por mayores ventas de alimentos y maquinaria y equipos.

En el comercio automotor, el alza se explicó por mayores ventas de vehículos, mientras que en el mínorista sobresalieron las ventas en tiendas especializadas de vestuario, almacenes de comestibles y plataformas online.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 2,3% respecto del mes anterior, influido por el mejor desempeño del comercio mayorista y automotor.

El alza en los servicios

Los servicios crecieron 2,2% en 12 meses, impulsados principalmente por los servicios personales, en particular los del ámbito de la salud. En menor medida, los servicios empresariales también contribuyeron al alza del sector.

En términos ajustados por estacionalidad, los servicios aumentaron 0,2% mensual, guiados por la mejora en los servicios de transporte.

El Banco Central recordó que, según el calendario de difusión de las Cuentas Nacionales, la estimación del PIB 2025 y las revisiones de los tres primeros trimestres del año pasado serán publicadas el miércoles 18 de marzo.