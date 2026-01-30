Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.3°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Deuda pública se estabiliza tras 18 años de alzas, pero déficit fiscal tensiona las cuentas del Estado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El balance fiscal del último año mostró un hito en el endeudamiento, empañado por menores ingresos que obligarán a ajustes presupuestarios vía decreto.

Deuda pública se estabiliza tras 18 años de alzas, pero déficit fiscal tensiona las cuentas del Estado
 ATON

El ministro Grau advirtió que el principal desafío es acelerar la convergencia del déficit y reconoció que, por segundo año consecutivo, las proyecciones fiscales no se cumplieron.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ministerio de Hacienda entregó este viernes el balance fiscal correspondiente a 2025, donde se destacó que la deuda pública se mantuvo en 41,7% del PIB, el mismo nivel registrado en 2024, algo que no ocurría desde hace 18 años y que permite contener el crecimiento del pago de intereses.

El principal flanco negativo estuvo en los ingresos fiscales: el déficit llegó a 2,8% del PIB, muy por sobre el 2% proyectado inicialmente. Este desajuste obligará al Ejecutivo a aplicar medidas correctivas, entre ellas un recorte del gasto público cercano a los 900 millones de dólares.

Estos recortes se materializarán vía decreto durante febrero y afectará a todos los ministerios, con excepción del ítem de salarios, debido a los compromisos de reajuste ya asumidos.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el freno en el endeudamiento, pero reconoció el desafío pendiente en materia de déficit.

"El hecho de haber logrado, en términos generales, aplanar la curva fiscal y que, por primera vez en casi 20 años, la deuda pública se frene, es un resultado importante", afirmó Grau.

Pero también agregó que "el desafío pendiente es acelerar la convergencia del déficit, porque distintos componentes de los ingresos se están comportando de manera distinta a lo histórico".

Para ello, se convocará una comisión de expertos que revisará las proyecciones de ingresos, en un contexto en que ya son dos años consecutivos con desviaciones relevantes, tema que también será abordado en la reunión bilateral que Grau sostendrá la próxima semana con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiróz.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada