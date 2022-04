En conversación con El Diario de Cooperativa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a "Chile Apoya: Plan de Recuperación Inclusiva", un paquete de ayudas estales presentado el jueves y enfocado en el empleo y el crecimiento económico. En medio de la discusión por el sueldo mínimo -proyecto que debe ser enviado este mes al Congreso y que el Gobierno espera elevar a 400 mil pesos-, el ex presidente del Banco Central aseguró que esta alza no afectará a las micro y pequeñas empresas, ya que se va a establecer un apoyo económico "que les ayude a cubrir la parte de ese incremento por sobre la inflación", subsidio que "será temporal, porque no se puede financiar permanentemente la planilla de miles de empresas, pero sí por lo menos para ayudar a ir haciendo la transición a este ingreso mínimo más alto".

