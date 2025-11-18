Síguenos:
Tópicos: Economía | Crecimiento | Chile

Economía chilena creció 1,6% durante el tercer trimestre

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según el Banco Central, entre julio y septiembre hubo un aumento de la demanda interna, impulsada por la inversión y el consumo, junto con expansiones en el comercio.

Sin embargo, los Imacec de agosto y septiembre fueron revisados a la baja, con resultados de 0,3% y 2,7%, respectivamente.

Economía chilena creció 1,6% durante el tercer trimestre
 ATON (referencial)

"Todas son señales claras de que la economía chilena avanza con fundamentos sanos y mayor dinamismo", destacó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En portada

El crecimiento económico de Chile subió un 1,6% durante el tercer trimestre (julio-septiembre) del año, informó el Banco Central en su Informe de Cuentas Nacionales del referido período. 

Según el ente emisor, el crecimiento se explica por un aumento de la demanda interna, impulsada por la inversión y el consumo, con expansiones también en el comercio y en los servicios personales y empresariales. 

Sin embargo, hubo retrocesos en ciertos sectores como la minería, ya que el período estudiado comprende la tragedia ocurrida en la División El Teniente de Codelco. 

Las variaciones de los Índices Mensuales de Actividad Económica (Imacec) también fueron revisadas: las más recientes a la baja, pues agosto se calculó de 0,5% a 0,3% en y septiembre de 3,2% a 2,7%.

Sin embargo, entre los meses de marzo y junio, todos se corrigieron al alza.

Grau: "La economía venía aún más dinámica de lo que se pensaba"

"Se confirmó que la economía venía aún más dinámica de lo que se pensaba. De hecho, (el BC) revisó al alza el crecimiento del primer trimestre y del segundo trimestre", destacó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. 

"El segundo pasó de 3,1% a 3,3% y el primero subió una décima, lo que suma al impulso del año. En la perspectiva anual, en tanto, el PIB del período septiembre 2024 a septiembre 2025 creció un 2,9%, consolidando así una trayectoria de recuperación robusta y sostenida", resaltó.

"Todas son señales claras de que la economía chilena avanza con fundamentos sanos y mayor dinamismo".

