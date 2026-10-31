Expertos pronostican un Imacec plano ante caída en el último Índice de Producción Industrial

En la antesala a conocerse el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), expertos cambiaron sus expectativas y pronostican que será un indicador plano, ante la caída del Índice de Producción Industrial (IPI) de septiembre, que registró una baja interanual de 2,7%.

La baja en el IPI se debió al desempeño de la minería, que disminuyó un 8,7% en 12 meses; pese, a que el comercio anotó un crecimiento interanual de 2,7%.

Dado lo anterior, el académico Víctor Silva, del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, pronosticó que "lo más probable es que el Imacec gire en torno al cero, con una leve inclinación hacia terreno positivo, entre cero y medio punto".

"El Imacec de este lunes muestra los resultados de septiembre, un mes en que la producción industrial cayó un 2,7%. Esa caída se explica casi completamente por el cobre, que retrocedió un 8,7% por la suspensión temporal de una gran faena y por la menor ley del mineral", afirmó sobre el IPI.

En esa línea, sostuvo que "el resto de la economía, que es la mayor parte, siguió creciendo. El riesgo está en la minería, y si su caída en la medición del Banco Central es más profunda que la del INE, el número podría quedar levemente negativo. Julio y agosto fueron negativos, así que el tercer trimestre probablemente cierre otra vez con una caída".

El economista Héctor Osorio, socio de PKF Chile, vaticinó que el indicador "va a ser plano, levemente positivo o levemente negativo. Creo que los elementos que están determinando el actual nivel de actividad económica todavía requieren que se produzcan ciertos acontecimientos para que se empiece de verdad a repuntar".

De todas formas, hay expectativas desde la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados. El parlamentario Patricio Briones (PDG) planteó que "está más que claro que Chile está viviendo un proceso de una economía estancada. El Imacec nos dice cómo ha sido la actividad de estos últimos tres meses e, históricamente, el último año no han sido los mejores".

"Si a esto le sumamos los fenómenos que produce la minería, que es el sueldo de Chile, con procesos interinos falsos, donde ya hay seis u ocho ejecutivos que están prácticamente cuestionados y fuera de la cuprífera nacional, no le suman a la posibilidad de reactivar la economía chilena. Este lunes ya el Imacec nos dirá si estamos con números azules o simplemente seguimos marcando el paso", concluyó.

Bajas expectativas de mejorar desempleo

En paralelo a esta discusión, otro de los temas que genera preocupación son las cifras del empleo, que aumentó a 9,8% durante el trimestre de julio-septiembre.

En una carta al director en El Mercurio, el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, señaló que, con la cantidad de chilenos cesantes, la emergencia laboral no solo está en que la tasa de desempleo seguirá aumentando, sino que muy probablemente la mayoría pase todo el 2027 sin trabajo.

Si bien, el Gobierno puso a la megarreforma como una de sus principales medidas para enfrentar la cesantía, apostando a la baja de impuestos de las empresas, la invariabilidad tributaria y el crédito a las exportaciones de servicios significará la creación de nuevos empleos; desde la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja difieren y no pronostican que se logre para el 2027.

"La megarreforma seguramente va a traer crecimiento a la economía, pero no es instantáneo. En la Cámara se está discutiendo y en el Congreso, la sala cuna universal, adaptación laboral y vienen otras más para flexibilizar el empleo, porque hoy día las cosas han cambiado. Pero hay que hacer algo urgente y esa tarea le corresponde al gobierno: planes de empleo, apurar grandes obras públicas", enfatizó el diputado Mario Olavarría (UDI).

El diputado Nelson Venegas (PS) agregó que la situación se "acentúa cuando se toman decisiones tan erróneas como el tema del 'bencinazo', que generó un impacto muy complejo en la economía nacional. Por eso que hemos aumentado el desempleo y, lamentablemente, la solución que nos propuso el Presidente o el Gobierno solo era a través de una megarreforma que no va a tener ningún resultado sino hasta después de tres o cuatro años más".

"Se señaló que esto iba a generar incentivo, iniciativa, pero hasta el momento esto no ha ocurrido porque, además, este Gobierno no genera certezas y nadie va a generar inversión en un país donde no hay certeza", aseveró.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Raimundo Rencoret, hizo hincapié que es necesario generar más empleo y eso se puede lograr mediante la activación del rubro de la construcción, apuntando a actualizar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.