Hombre fue asesinado a tiros desde un vehículo en Cerro Navia

Personal del OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH investigan el homicidio de un hombre de 33 años, quien recibió diversos disparos percutados desde un vehículo en la comuna de Cerro Navia.

El hecho ocurrió en la calle Salvador Gutiérrez, donde la víctima se encontraba junto a otro hombre de 24 años, quien también resultó herido.

El fiscal Marcelo Leiva relató que "llegaron hasta el Hospital Félix Bulnes dos víctimas de lesiones por impactos balísticos y se determinó que esto había ocurrido minutos antes en la comuna de Cerro Navia. Al lugar llega personal especializado para hacer las pericias, y paralelamente se logra la detención de dos sujetos que tripulaban el vehículo desde el cual se habían provocado los disparos".

Dos personas fueron detenidas por su presunto rol en los hechos y serán formalizados por los delitos de homicidio consumado y homicidio frustrado.

Por el momento se desconocen los motivos del ataque o la posible participación de más personas en el crimen.