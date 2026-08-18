PIB cayó 0,2% en el segundo trimestre y Chile llegó a un escenario de recesión técnica

El Banco Central confirmó este martes que el Producto Interno Bruto (PIB) del país cayó 0,2% interanual entre abril y junio, llegando a un escenario de recesión técnica (dos trimestres con cifras negativas).

En su Informe de Cuentas Nacionales, el ente emisor también revisó el resultado del primer trimestre, mejorando desde la baja de 0,5% a 0,3%.

Esta variación del PIB trimestral fue tres décimas inferior al cierre preliminar obtenido a partir del Imacec, pasando de un crecimiento estimado de 0,1% a una caída de 0,2%.

La principal explicación de este retroceso se debe al sector minero, contrastando su desempeño con el PIB no minero, que tuvo un aumento principalmente en los servicios personales y el comercio.

Erik Escalona, decano de la Facultad de Negocios y Tecnología de la Universidad UNIACC, comentó que "la economía chilena no está en una crisis profunda, pero claramente atraviesa un período de bajo crecimiento. Un país que no produce se empobrece y un país que produce se enriquece".

El economista resaltó que "el consumo muestra estabilidad, pero el mercado laboral sigue débil. Para 2026 veo un crecimiento cercano al 1,5% dentro de los rangos proyectados por el Banco Central para el mismo año , y el gran desafío es que la recuperación del segundo semestre se traduzca en inversión y empleo formal para dar tranquilidad a las familias".