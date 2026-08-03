Expertos piden cautela tras Imacec: "Es temprano para hablar de una recuperación consolidada"

El crecimiento de 2,4% que registró el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio alejó el riesgo de una recesión técnica, pero expertos y representantes del comercio llamaron a la cautela ante la falta de señales que permitan hablar de una recuperación sostenida.

El resultado rompió cinco meses consecutivos de cifras negativas y estuvo impulsado por la minería, que creció 9,8 por ciento en doce meses, además del comercio y los servicios.

La gerente de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, reconoció señales favorables en el sector, en especial por el desempeño de las ventas mayoristas de maquinaria y equipos.

Sin embargo, advirtió que "aún es temprano para hablar de una recuperación consolidada", debido al bajo dinamismo del primer semestre y al comportamiento desigual del consumo, que mostró avances en algunos rubros y resultados débiles en otros, como los supermercados.

"El gran desafío ahora es que estas mejoras se mantengan hacia adelante, que veamos señales de actividad e inversión más sostenidas y que esto se logre traducir en más empleo formal y mejores ingresos para las familias", apuntó.

Por otra parte, la académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Gabriela Mistral, Natalia Bernal, también valoró el dato de junio, aunque señaló que la percepción sobre la economía sigue siendo negativa.

"Tenemos una economía que no logra consolidar su vuelo más allá del dato puntual de junio", sostuvo la economista, quien llamó a observar el desempeño de julio, en especial por el impacto que podrían tener los eventos climáticos registrados durante las últimas semanas.

"Por ahora, lo importante es que se aleja este fantasma de la recesión técnica con el dato de junio", indicó.

El Gobierno mantiene una proyección de crecimiento de 1,8% para este año. En tanto, los expertos consultados en la última encuesta del Banco Central anticiparon una expansión de 1,3% para 2026, de 2,7% para 2027 y de 2,6% para 2028.