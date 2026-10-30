Producción industrial cayó 2,7% durante septiembre de 2026

El Índice de Producción Industrial (IPI), que se conoce en la antesala del Imacec, tuvo una variación negativa de 2,7% durante el mes de septiembre de 2026, marcado por la caída de la actividad minera.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detalló que el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó una disminución interanual de 8,7%, "como consecuencia de la menor actividad registrada en la minería metálica, que decreció 12%", por los resultados del cobre.

En tanto, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) creció 2% y el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) hizo lo propio en 0,8%.

El INE también reportó esta jornada que el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes de septiembre creció 2,7%, "acumulando un alza de 2,9% al noveno mes del año".

La mayor alza se dio en la categoría "Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas", con un alza interanual de 5,3%.

Respecto al sector de supermercados, el indicador "presentó un crecimiento de 0,4% en 12 meses, acumulando una expansión de 0,2% al noveno mes del año".