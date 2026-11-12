Recesión técnica: Economistas proponen acelerar obras públicas y subsidiar el empleo

El exvicepresidente de Corfo Hernán Cheyre propuso este jueves en El Primer Café de Cooperativa acelerar las obras públicas, mientras el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco pidió ampliar el subsidio al empleo.

Ambos plantearon medidas de corto plazo luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconociera que Chile atraviesa una recesión técnica.

"La economía está virtualmente estancada, eso es un dato de la causa. Por algo vamos a terminar creciendo en torno a cero", afirmó Cheyre. A su juicio, una diferencia de dos décimas en el PIB puede cambiar el diagnóstico de recesión técnica, pero la urgencia de reactivar la economía es la misma.

Cheyre consideró posible que Chile crezca en torno al 3% en 2027, aunque ve más difícil alcanzar la meta de crecimiento de 4% que fijó Quiroz para 2028. Para impulsar la actividad, propuso concentrar los esfuerzos en la vivienda y la construcción.

"Es clave fomentar más obras públicas, especialmente aquellas que son de fácil ejecución", sostuvo.

Micco puso el acento en el desempleo. A su juicio, el Ejecutivo tiene margen para ampliar el subsidio a la contratación sin comprometer las cuentas fiscales. "Hay medidas de urgencia en empleo que no son tan caras, que se podrían hacer", señaló.

Echecopar apuntó al deterioro de las proyecciones fuera de la minería

Rodrigo Echecopar, investigador de Rumbo Colectivo y exjefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, cuestionó la explicación de Quiroz, quien atribuyó el retroceso de la actividad principalmente a la caída de la producción de cobre. Según las cifras que citó Echecopar, la proyección de crecimiento del PIB no minero para 2026 bajó de 2,6% a 0,8% desde marzo.

El economista advirtió que un repunte en 2027 podría ser insuficiente para recuperar el terreno perdido este año. Explicó que, al sumar ambos años, la expectativa de crecimiento acumulado para la economía no minera pasó de 5,4% a 3,8%.

Para recuperar dinamismo, defendió una política industrial que combine la formación de trabajadores con el desarrollo de nuevos sectores productivos.

El desafío de sostener un crecimiento de 4%

Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, situó el crecimiento potencial de Chile en torno al 2% y coincidió con Cheyre en que mejorar la educación es una de las condiciones para elevar la productividad.

Advirtió que los resultados de esa inversión pueden tardar una década en verse, lo que dificulta sostenerla de un gobierno a otro.

Agostini también planteó que Chile necesita reducir el déficit fiscal y recuperar capacidad de ahorro para financiar la inversión.

"Lo que quisiera es estabilidad macro e inversión en capital humano como algo que tengamos en el horizonte, que la coyuntura no nos mate eso ni nos haga olvidarnos", concluyó.