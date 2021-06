La riqueza global aumentó en 2020, desafiando los efectos de la pandemia

Muy al contrario de lo que podría esperarse, la riqueza acumulada en el mundo aumentó un considerable 7,4 por ciento en 2020, y la de los individuos adultos rompió un nuevo récord al crecer un 6 por ciento y alcanzar los 79.952 dólares de riqueza media per cápita, desafiando la crisis de la pandemia y sus efectos sobre la economía real, según el informe anual del banco Credit Suisse.

La principal explicación es que, a diferencia de lo ocurrido durante la crisis financiera de 2008, gobiernos y bancos centrales tomaron medidas rápidas y decididas para atenuar esta crisis.

"La rapidez y la naturaleza sin precedentes de las políticas que se tomaron revirtieron el declive de los mercados, que observaron el futuro de forma positiva", sostuvo la responsable de inversiones en el área de gestión internacional de fortunas del Credit Suisse, Nannette Hechler, en la presentación del informe a la prensa.

Si bien al principio de la pandemia, en el primer trimestre de 2020, el impacto sobre los mercados fue severo y la riqueza de los hogares disminuyó en 17,5 billones de dólares (-4,4 por ciento), la recuperación fue bastante rápida y esa pérdida ya se había disipado a mediados del año, que cerró con 28,7 billones de dólares adicionales de riqueza con respecto a finales de 2019.

The Credit Suisse Research Institute Global wealth report 2021 is now available. Find out more.