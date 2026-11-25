El dólar cerró este miércoles en 1.040,19 pesos, con un alza de 7,29 pesos respecto del martes, manteniendo su tendencia al alza y quedando a pocos pesos del máximo histórico registrado en julio de 2022, cuando alcanzó los 1.043.

Durante la jornada, la divisa llegó a cotizarse en 1.048,92 pesos, acercándose a la barrera de los 1.049, antes de moderar su avance hacia el cierre de las transacciones.

En conversación con T13 Radio, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, abordó las acciones que tomó el ente emisor en 2022 y sostuvo que las condiciones actuales son distintas, debido a que el tipo de cambio está moviendo con sus fundamentos y los mercados han ido absorbiendo todas esas circunstancias bien, por lo que no ve problemas en el funcionamiento de los mercados.

Ante el alza, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que "siempre representa un problema, en términos de que puede presentar presiones de costo y afecta al objetivo de (mantener) la inflación. (Pero) siempre mantenemos una conversación con el BC en esta materia en los ámbitos institucionales que corresponden y las reuniones de Política Monetaria".

"Esperamos que estas fluctuaciones sean transitorias; hay fenómenos globales que están ocurriendo y el dólar está subiendo en todo el mundo", agregó.

Desde el empresariado, la presidenta de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, reconoció que se están viviendo "vaivenes muy importantes a nivel internacional: ha sido un año de mucha incertidumbre con tensiones geopolíticas, el efecto de la subida de los combustibles, los fenómenos climáticos y ahora estos movimientos en los mercados muy significativos que inciden en nuestra economía".

Con todo, "el mercado está absorbiendo el golpe" del alza

Jaime Bastidas, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finis Terrae, respaldó la visión de Costa: "Los eventos del 2022 comparado con lo que está pasando ahora con el tipo de cambio son muy distintos. Hoy día el dólar sube, pero de forma mucho más ordenada; el mercado sigue funcionando bien y lo que apunta, me imagino yo, la presidenta del Banco Central es que el mercado está absorbiendo el golpe".

"Ahora, si el Banco Central frenara el dólar a la fuerza, ese golpe no va a desaparecer, ¿qué va a suceder? Se va a ir directo a la economía impactando al empleo y a las empresas", advirtió.

Ante eventuales intervenciones, la presidenta del Banco Central afirmó que no realizarán acciones "salvo que veamos que la situación está funcionando mal y que el mercado no es capaz de absorber estos shocks", que tiene que ver -entre otros puntos- con la incertidumbre en torno a las inversiones asociadas a la inteligencia artificial y al precio del cobre.

IA y cobre

En paralelo, en la sede de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se presentó una actualización del marco ético del empresariado chileno y una guía para que las empresas incorporen la IA con decisión y responsabilidad.

"Estamos viviendo vaivenes muy importantes en el ámbito internacional. Ha sido un año de mucha incertidumbre en ese sentido: partimos con las tensiones geopolíticas, con los efectos sobre los combustibles, hemos tenido fenómenos climáticos y ahora se suman estos movimientos en los mercados que han sido muy significativos y que, inevitablemente, también inciden en nuestra economía, que es una economía pequeña y abierta al mundo", planteó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

Desde el lunes 9 de noviembre, el cobre ha retrocedido en la Bolsa de Metales de Londres y alcanzó esta jornada los 5,30 dólares la libra; mientras, el precio promedio anual es de 6,14 dólares.

El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, alertó que "aunque el precio continúa siendo alto en términos históricos, la caída es significativa en los últimos días y si se mantiene ciertamente tendrá efectos para Chile".

"En primer lugar, las empresas mineras recibirán menos ingresos por sus ventas, y dependiendo de los niveles de costo que tengan, verán reducidas sus utilidades. Eso, por supuesto, afecta también al Estado, que recibe los recursos a través de los impuestos que pagan las empresas, el royalty, y en el caso de Codelco de sus aportes al Estado", detalló.