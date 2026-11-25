La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, detalló en Cooperativa su recién anunciado proyecto de ley "Con mi imagen no", que busca tipificar como delito las deepfakes sexuales creadas con inteligencia artificial (IA) con penas de hasta cinco años de cárcel.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la secretaria de Estado cuestionó que la actual legislación chilena tipifica el delito de compartir imágenes íntimas sin consentimiento con sanciones bajas.

"Lamentablemente las penas son a nivel de falta; estamos hablando de multas asociadas y la pena de presidio menor en su grado mínimo", reprochó.

Para enfrentar esta situación, la ministra informó que hoy "anunciamos el proyecto de ley 'Con mi imagen no', que busca crear por primera vez el delito de las deepfakes sexuales generadas con IA, penalizándolas con una sanción asociada, pero además aumentando las penas para el delito que ya existe, eso quiere decir que (la condena) podría llegar hasta los cinco años de cárcel".

"También estamos planteando la posibilidad de considerar agravantes, (entre ellos) que la pena pueda aumentar cuando este tipo de imágenes se crean o se divulgan en un contexto íntimo, eso quiere decir cuando son una relación de pareja o de expareja", explicó.

Marín subrayó que el proyecto también busca "que se pueda tipificar como explotación sexual cuando esta generación de imágenes con IA involucra a menores de edad -a niños, a niñas, a adolescentes-, y también queremos crear la Subcomisión Especializada en Violencia Sexual Digital a través o en el marco de la ley integral ya vigente".

Programa Mujer Rural continúa, pero sin Prodemu

Ante la inquietud de trabajadoras frente al fin del vínculo estatal con la Fundación Prodemu, la titular de la Mujer garantizó la continuidad del Programa Mujer Rural vía Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEg).

Respecto al fin de la entidad, Marín aclaró que Prodemu "es una fundación de derecho privado. Por lo tanto, las fundaciones no se cierran por ley, sino que tienen sus propios estatutos. En mi caso como ministra, lo que yo quiero siempre hacer es velar por el buen uso de los recursos públicos".

"Cuando recibimos una fundación con una deuda que no ha sido posible regularizar durante este año, y a pesar de que hemos hecho los esfuerzos esta deuda no ha sido posible de disminuir -considerando que allí se contemplan saldos rechazados, fondos no rendidos y acuerdos sindicales que no se pueden pagar con recursos del Estado-, hoy estamos proponiendo que exista la continuidad de los programas, pero no de la mano de la fundación", puntualizó.

La ministra resaltó que las fundaciones "pueden continuar existiendo a través de otras vías de financiamiento; no todas reciben o subsisten con recursos del Estado, la gran mayoría lo realiza con otras vías de financiamiento".

Para dar certeza a las usuarias, la también profesora de Castellano y Filosofía afirmó que el programa Mujer Rural "va a continuar a través del convenio Indap-SernamEG, sin intermediarios, con una vía mucho más directa. Eso lo dejamos explícito en la ley de Presupuesto (2027) a fin de entregar tranquilidad a la autonomía económica, especialmente en los sectores rurales".

Asimismo, "también estamos potenciando los capitales directos para las mujeres: Capital Abeja y Capital Pioneras, a fin de que los recursos puedan llegar de manera directa a las usuarias y a las emprendedoras, y en materia de prevención de violencia todos nuestros dispositivos van a continuar".