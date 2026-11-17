Fortalecer los emprendimientos locales, promover la formalización y conectar pequeños negocios con grandes empresas son algunos de los objetivos del Centro IdeActiva de Estación Central.

Así lo explicó a Esa es la Idea el director ejecutivo de la entidad, Manuel Sandoval, quien destacó el potencial comercial de la comuna y la necesidad de generar negocios sostenibles. "Tenemos un gran desafío de cómo hacemos que el comercio sea sostenible, sea competitivo, sea innovador y cómo permita generar ingresos", señaló.

La institución, corporación municipal de derecho privado sin fines de lucro de la Municipalidad de Estación Central, desarrolla capacitaciones en contabilidad, marketing, redes sociales y formalización. También incorpora herramientas para que los emprendedores puedan convertirse en proveedores del Estado.

"Uno de los módulos que abordamos es cómo venderle al Estado", explicó Sandoval.

Entre sus iniciativas destaca la colaboración con la vecina Universidad de Santiago (Usach) y la incorporación de una plataforma de inteligencia artificial que orienta a los emprendedores mediante propuestas de valor y planes de negocio personalizados.

"Tenemos que seguir haciendo lo tradicional, pero también tenemos que seguir abriéndonos a otros espacios y a otros usuarios o clientes", sostuvo.

Los interesados pueden encontrar información en centroideactiva.cl y acudir a sus dependencias en Nicasio Retamales 95 o Coronel Souper 4844.