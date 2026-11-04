Lanzaron la Expo Industrial Internacional Chile 2026 con foco en innovación y negocios

La Expo Industrial Internacional Chile, organizada por Andes Expo Chile SpA, presentó este miércoles los lineamientos, participantes y alcances que tendrá su versión 2026, que tendrá lugar entre el 11 y 13 de noviembre en el Centro Espacio Riesco.

En la capitalina comuna de Huechuraba, se realizó una actividad que reunió a autoridades de gobierno, directivos comunales, gremios y representantes del sector privado con el propósito de adelantar los principales hitos de ese evento, orientado a conectar el mercado sudamericano con la oferta industrial global.

"La Expo Industrial Internacional Chile 2026 busca ser mucho más que una feria, porque queremos construir una plataforma para conectar industrias, tecnología, innovación, talento, mercado y nuevas oportunidades de cooperación internacional entre Chile, China y Latam", señaló la gerenta general de Andes Expo Chile SpA, Lina Song.

Representantes del sector público y comunal destacaron el impacto de la feria en materia de fomento económico y empleo local. (FOTO: Cooperativa)

En esta línea, destacó la importancia de delinear las "distintas miradas vinculadas a la transición energética, la internacionalización de las pymes, el empleo, el desarrollo productivo y la cooperación internacional y las nuevas oportunidades de negocios y proyectos".

En la instancia, se explicó la estructura del encuentro de negocios y tecnología, el despliegue de las cerca de 200 empresas expositoras -entre las que destacan más de un centenar de firmas chinas de manufactura avanzada y electromovilidad- y el funcionamiento del sistema de emparejamiento de negocios diseñado para facilitar los acuerdos estratégicos entre importadores locales y fabricantes extranjeros.

Respecto a los objetivos de esta expo, el director comercial de la corporación Blue Silk, Alejandro Fernández, abordó la relevancia de la cooperación económica internacional y la captación de inversiones para el país.

"La necesidad de conectarnos es tremendamente potente, pero una conexión distinta: pasar de los típicos seminarios, los típicos congresos, a un establecimiento de un puente real y congregar a los distintos actores. Por eso es tremendamente importante lo que se hace (con este tipo de ferias), y lo que también hace Sercotec, que ha generado durante todos estos años un espacio de crecimiento, de capacitación, de formación para que las empresas tengan capacidades de negociar, valoró Fernández.

Durante la jornada se abordó el rol de la transición energética y el acceso a tecnologías limpias para la industria regional. (FOTO: Cooperativa)

Transición energética e impulso a las pequeñas y medianas empresas

En tanto, el rol de las políticas públicas y la modernización de los sectores productivos fue analizado por el seremi de Energía de la Región Metropolitana, Ignacio Tapia Muñoz, quien puso foco "crítico" en el "sector del capital humano, porque necesitamos generar las competencias claves y técnicas para impulsar esta transición".

"Estamos trabajando para que se generen las condiciones de habitabilidad en el capital humano y en las capacidades técnicas, de también las mallas curriculares, por ejemplo, y no tanto no el sector profesional, sino que ahora estamos con un déficit en el sector técnico", advirtió la autoridad.

Por su parte, el director regional del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) metropolitano, Jack Esquenazi, valoró este tipo de iniciativas y aseguró que ayudan con el objetivo de "no solamente lograr la supervivencia de las pymes, sino que crezcan".

El seremi de Energía de la Región Metropolitana, Ignacio Tapia Muñoz, destacó la importancia de este tipo de ferias. (FOTO: Cooperativa)

"En ese sentido, es trascendental los encadenamientos productivos con grandes empresas, es trascendental tener relaciones y abrir todas las puertas posibles para generar comercio exterior", puntualizó el directivo.

Al abordar las oportunidades que ofrece el escenario global, la autoridad regional detalló que es importante "ver cómo las empresas chilenas, las pymes, crecen, y no solamente crecen dentro de Chile, sino que crecen en el exterior: crecen en China, crecen en Europa, crecen con nuestros vecinos latinoamericanos, crecen en Estados Unidos".

Desarrollo comunal, inserción laboral y experiencias del sector privado

El impacto del evento en el ámbito territorial fue abordado por el director de Relaciones Internacionales e Innovación de la Municipalidad de Huechuraba, Miguel Ángel Ruz, quien aseveró que "la importancia que tiene la construcción de redes entre distintos actores institucionales en el desarrollo de negocios, del empleo, de la tecnología, y en muchas áreas específicas".

"Para nosotros es importante en esta oportunidad difundir y generar interrelación entre distintos actores", puntualizó.

Finalmente, la jornada contó con testimonios de representantes del empresariado, quienes abordaron sus perspectivas sobre los desafíos operativos actuales, las soluciones de maquinaria y automatización que requiere el mercado y las expectativas que genera la rueda de negocios del encuentro.