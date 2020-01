Larraín Matte se disculpa por colusión del confort: Me siento profundamente avergonzado

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, hizo un mea culpa y ofreció disculpas por la colusión del papel higiénico, dado que su familia es controladora de la papelera CMPC, que a inicios de esta semana fue condenada por la Corte Suprema con 15 millones de dólares por la fijación de precios.

En un foro sobre empresas inclusivas, Larraín enfrentó los cuestionamientos de varios líderes empresariales por este tema que llegaron a pedir su salida de la Sofofa.

"Me siento 100 por ciento parte orgulloso del mundo empresarial, y me siento 100 por ciento parte orgulloso de haber sido de la gobernanza de otras empresas como CMPC, pero al mismo tiempo me siento profundamente avergonzado y triste por los hechos que ustedes conocen", dijo el líder empresarial.

"Como Bernardo Larraín y como integrante del grupo empresarial, a pesar que mi responsabilidad ha estado en otras dimensiones, por supuesto que pido perdón y nunca deja de ser una buena oportunidad para pedir perdón, para sentirse avergonzado por esos hechos y para revelar y decir que se están emprendiendo todas las acciones, no solamente a nivel de cada empresa, sino que a nivel de Sofofa", recalcó.

La Corte Suprema condenó este lunes a las empresas CMPC Tissue y SCA Chile (ex PISA y hoy conocida como Essity) por coludirse entre 2000 y 2011 para controlar los precios de papel tissue y otros productos derivados en el país.