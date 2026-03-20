Registro de marcas: Un activo fundamental para emprendedores

El director nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), Esteban Figueroa, abordó este viernes en Cooperativa la trascendencia de proteger la identidad de los negocios a través del registro de marcas, subrayando que, en el país, el derecho pertenece a quien inscribe primero, no a quien usa.

"El problema es que en Chile el derecho sobre una marca lo tiene quien la registra primero y no quien la usa primero", destacó en entrevista con "Esa es la idea" el experto, que afirmó también que esta omisión puede llevar a que terceros la soliciten, perdiendo años de inversión y trabajo en el proyecto.

Figueroa explicó que esta situación "es como construir tu casa en un terreno que no es tuyo y que puede llegar el dueño en cualquier minuto y pedirte que salgas de ese lugar", resaltando la vulnerabilidad de la identidad comercial.

Para evitar estos escenarios, Inapi ofrece una plataforma gratuita para buscar marcas. El proceso incluye clasificar el producto y solicitar en línea, sin necesidad de abogado. Su costo es de 3 UTM (una al inicio y dos al ser otorgada) y toma entre cinco a siete meses.

Finalmente, Figueroa enfatizó que los derechos de propiedad industrial son territoriales. Para operar en el extranjero, es clave registrar la marca en cada país o usar el Protocolo de Madrid, que es una solución práctica para solicitar el registro de una marca en mercados internacionales.

De lo contrario, alertó que "están perdiendo un activo importantísimo de su compañía".