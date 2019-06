Se cayó negocio millonario: Cornershop confirmó que “no va” acuerdo con Walmart

La empresa chilena Cornershop confirmó que "no va" el acuerdo con Walmart tras la disposición de los reguladores mexicanos que frenaron la millonaria compra de la compañía.

A inicios de junio, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México frenó la compra que había sido anunciada en septiembre del año pasado y que fue valorada en 225 millones de dólares.

Al respecto, el CEO de Cornershop, Oskar Hjertonsson, confirmó en redes sociales que "nuestra adquisición con Walmart no va por decisión de los reguladores mexicanos. Respetamos su decisión y de allí no hubo vuelta atrás".

Agregó que "este último año ha sido muy bueno. Hemos multiplicado varias veces el negocio y cientos de nuevas tiendas han ingresado a Cornershop".

"El equipo de Cornershop está bien. Más que bien. Es impresionante. Si fuéramos un equipo de fútbol, le ganaríamos la final del mundial a Brasil 10-0", agregó.

Además, Hjertonsson valoró el "esfuerzo de toda la gente que nos apoyó en este intento fallido de M&A, desde nuestro equipo interno, hasta los millones de abogados y contadores, y obviamente agradezco el esfuerzo de Walmart, en EEUU, México y Chile".

"¿Ahora qué? Keep calm and order even more avocados! (¡Mantengan la calma y ordenen aún más paltas!)", finalizó.