Chahín defiende reforma tributaria: Hay muchas fake news, mentiras del porte de una catedral

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, rechazó las críticas del resto de la oposición por el respaldo de los diputados del partido a la reforma tributaria del Gobierno en su primer trámite legislativo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el líder de la Falange aseguró que es falso que la reintegración tributaria beneficie solo a los más ricos, como lo han planteado desde otros sectores opositores.

El parlamentario sostuvo que "la recaudación después de la reforma va a ser mayor a la de antes. Con todas las medidas que vienen se estima que será del orden de los 300 millones de dólares. Es una recaudación bastante modesta, pero quiero desmentir completamente esto, porque aquí han habido muchas fake news, mentiras del porte de una catedral".

"Es cierto que son 833 millones de dólares el efecto de la integración, pero no es cierto que esto vaya en beneficio de los más ricos, porque dentro de los 833 millones de dólares hay 568 mil contribuyentes que ganan menos de 700 mil pesos mensuales, hay 262 mil contribuyentes que tienen ingresos medios y hay apenas 24.900 contribuyentes que podríamos decir que están dentro de las rentas más altas, pero no son necesariamente los súper ricos", dijo Chahín.

"Aún suponiendo que son los más ricos, el beneficio que reciben, que es de postergación de impuestos -la integración no es una rebaja de impuestos, es una postergación-, son 229 millones de dólares, y las medidas compensatorias que exigió nuestro partido para poder aprobar la integración, que no es algo que nos guste particularmente, es de más de 400 millones de dólares", añadió.

"Este proyecto es muy distinto del que entró"

El presidente de la DC además destacó que el proyecto sufrió muchos cambios en la Cámara Baja y que muchas medidas benefician a las pymes.

"Este proyecto es muy distinto del que entró a la Cámara de Diputados, tuvo cientos de modificaciones, porque eliminó cualquier atisbo de debilitamiento de la capacidad de fiscalización de la elusión, por el contrario, se fortaleció; mejoró muchísimo el régimen tributario para las pymes, que va a beneficiar a 900 mil pymes sobre la base de perfeccionar un instrumento que se había creado en el gobierno de la Presidenta Bachelet", comentó.

Asimismo, planteó que en el segundo trámite en la Cámara Alta hay más especio para modificar la iniciativa.

"En el Senado hay mucho espacio para mejorar este proyecto, ningún proyecto, menos uno de esta envergadura, pasa por el Senado sin sufrir cambios y cambios que son significativos, por lo tanto, donde se debiera concentrar el esfuerzo ahora es en cómo se mejora aún más este proyecto", añadió.