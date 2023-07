CPC: "La puerta siempre ha estado abierta para conversar con el Gobierno"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, abordó el rechazo del organismo a un aumento de impuestos en el pacto fiscal que impulsa el Gobierno, descartando un cambio de postura al respecto y afirmando que "están las puertas abiertas" para seguir dialogando con Ejecutivo en materia tributaria.

En entrevista publicada este domingo por La Tercera, Mewes afirmó que "el Presidente sabe, el ministro (Mario Marcel) sabe que siempre hemos estado disponibles. No hemos tenido un cambio de actitud, sino que planteamos una opinión respecto a lo que se está discutiendo".

"La puerta siempre ha estado abierta para conversar con el Gobierno, prueba de eso es que el ministro nos llamó a conversar nuevamente para el miércoles", afirmó el portavoz del gran empresariado chileno, quien señaló también que pese a esta diferencia han ido "construyendo una relación de confianza" con el Ejecutivo.

De todas maneras, advirtió que esta confianza "no puede significar que vayamos a estar siempre de acuerdo. Cada uno tiene su rol, su opinión. Muchas veces se plantea que se ha perdido la confianza, porque tenemos una opinión discordante. Eso no es así. Las confianzas no se deben perder cuando hay distintas opiniones".

"En la medida que hay más confianza, más capacidad hay para decir: no estoy de acuerdo contigo. En ese camino tenemos que seguir construyendo", analizó.

AVANCE DEL PACTO FISCAL

Según el líder de la CPC, el pacto fiscal debe avanzar hacia mecanismos de inversión y no en un alza de impuestos, dado que -advirtió- esto último "no es lo que el país requiere" para salir del estancamiento económico.

"El ideal es que se cierre esta discusión y cualquier mecanismo de incentivo a la inversión que se genere durante este gobierno sea para el largo plazo, equivalente al DL 600 o al DFL2, que permitía hacer inversiones en el largo plazo. Eso puede ser una opción considerando que no se le puede restringir a un gobierno que llegue en el futuro a hacer una propuesta tributaria", puntualizó Mewes al medio antes citado.

"Ojalá cerrar este tema acá y no se vuelva a discutir. Pero nosotros no estamos de acuerdo en que se incluya un alza de impuestos", profundizó el empresario, quien reiteró la intención del sector de incentivar el crecimiento para aumentar la recaudación.

El presidente de la CPC analizó que esa medida es la más efectiva para "mejorar el crecimiento económico", ya que "aporta mucho más a las arcas fiscales que un alza tributaria".

"Son unos 800 millones de dólares de mayor recaudación por cada punto de crecimiento. El ministro habla de 600 millones de dólares, entonces ¿por qué no buscar mecanismos por la vía de aumentar la inversión y el crecimiento económico?, ese es el camino natural para generar mayores ingresos", cuestionó.

Finalmente, señaló que aunque está de acuerdo con el ministro Marcel respecto a que "el crecimiento no es suficiente por sí sólo para financiar todas las demandas que son crecientes, hay que sumar todo lo otro que hemos planteado: la eficiencia del gasto, revisión de programas, modernización del Estado, la revisión de exenciones y la reducción de la evasión y elusión".