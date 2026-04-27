Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago13.8°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Economía | Impuestos

Criteria: Ciudadanía asocia reforma de Kast con beneficios para ricos y grandes empresas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El 78% de los consultados vincula directamente la rebaja de impuestos del Ejecutivo con ventajas para el gran capital corporativo.

Siete de cada 10 consideran que el impacto positivo de la normativa se concentrará exclusivamente en los estratos con recursos económicos más altos.

Criteria: Ciudadanía asocia reforma de Kast con beneficios para ricos y grandes empresas
 ATON

El sondeo muestra una profunda división respecto a la creación de puestos laborales, donde el 52% descarta que la ley incentive nuevas contrataciones generales.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La más reciente encuesta Criteria, publicada el domingo, reveló una percepción crítica de la ciudadanía hacia la "megarreforma" impulsada por el Presidente José Antonio Kast, con la que busca elevar el crecimiento mediante rebajas de impuestos y que fue ingresada el miércoles pasado al Congreso.

A pesar de que el considerado proyecto estrella del Gobierno goza de un alto nivel de conocimiento, con el 79% de los consultados afirmando haber escuchado sobre ella (34% algo, 31% poco y 14% mucho), el sentimiento predominante es de escepticismo respecto a su alcance real.

El sondeo, realizado entre el 22 y el 23 de abril, reveló una convicción de que la iniciativa favorecerá a los sectores más privilegiados: el 78% cree que beneficiará a las grandes empresas y el 69% a las personas de mayores ingresos.

Por el contrario, sólo el 28% estima que la ley favorecerá a las pequeñas empresas, mientras que el 43% y el 30% cree que tendrá efectos beneficiosos para los sectores medios y de menores ingresos, respectivamente.

La desconfianza también marca el enfoque del proyecto: mientras el 37% confía en que la ley está orientada principalmente a favorecer la creación de empleo para la población general, el 51% considera que el objetivo central es favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos.

Desconfianza

En cuanto al apoyo ciudadano a la ley, el 37% se declara a favor, el 39% aún no define su posición y el 24% la rechaza.

Esta indecisión se suma al escepticismo sobre los beneficios reales de la reforma: el 55% manifiesta "poca o nada de confianza" en que el proyecto fortalecerá a las pequeñas y medianas empresas, frente al 46% que se muestra optimista, mientras que el 52% duda que la ley genere más puestos de trabajo, en contraste con el 39% que confía en este efecto.

El punto más crítico es la mejora en las remuneraciones, donde el 62% tiene "poca o nada de confianza" en que los sueldos aumentarán, frente a solo el 38% de opiniones favorables.

El sondeo de Criteria incluyó 825 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en todo el país.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada