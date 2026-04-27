Criteria: Ciudadanía asocia reforma de Kast con beneficios para ricos y grandes empresas

La más reciente encuesta Criteria, publicada el domingo, reveló una percepción crítica de la ciudadanía hacia la "megarreforma" impulsada por el Presidente José Antonio Kast, con la que busca elevar el crecimiento mediante rebajas de impuestos y que fue ingresada el miércoles pasado al Congreso.

A pesar de que el considerado proyecto estrella del Gobierno goza de un alto nivel de conocimiento, con el 79% de los consultados afirmando haber escuchado sobre ella (34% algo, 31% poco y 14% mucho), el sentimiento predominante es de escepticismo respecto a su alcance real.

El sondeo, realizado entre el 22 y el 23 de abril, reveló una convicción de que la iniciativa favorecerá a los sectores más privilegiados: el 78% cree que beneficiará a las grandes empresas y el 69% a las personas de mayores ingresos.

Por el contrario, sólo el 28% estima que la ley favorecerá a las pequeñas empresas, mientras que el 43% y el 30% cree que tendrá efectos beneficiosos para los sectores medios y de menores ingresos, respectivamente.

La desconfianza también marca el enfoque del proyecto: mientras el 37% confía en que la ley está orientada principalmente a favorecer la creación de empleo para la población general, el 51% considera que el objetivo central es favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos.

Desconfianza

En cuanto al apoyo ciudadano a la ley, el 37% se declara a favor, el 39% aún no define su posición y el 24% la rechaza.

Esta indecisión se suma al escepticismo sobre los beneficios reales de la reforma: el 55% manifiesta "poca o nada de confianza" en que el proyecto fortalecerá a las pequeñas y medianas empresas, frente al 46% que se muestra optimista, mientras que el 52% duda que la ley genere más puestos de trabajo, en contraste con el 39% que confía en este efecto.

El punto más crítico es la mejora en las remuneraciones, donde el 62% tiene "poca o nada de confianza" en que los sueldos aumentarán, frente a solo el 38% de opiniones favorables.

El sondeo de Criteria incluyó 825 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en todo el país.