Ex director SII: No hay argumentos para una nueva reforma tributaria

El ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, dijo que no hay argumentos para una nueva reforma tributaria, como la que lleva adelante el Gobierno, considerando el aumento de 16 por ciento en la tributación según los datos de la Operación Renta 2019, la cual ascendió a 16 mil 400 millones de dólares, en gran parte provenientes de las empresas.

La ex autoridad planteó que "una de las críticas que se ha hecho es que la reforma habría estado mal diseñada porque no generó la recaudación que se esperaba, pero se ha ido dando la lógica que es lo que todos esperábamos que se ha ido recaudando más".

"En esta Operación Renta hay un aumento de 16 por ciento, cuando lo esperado en función del crecimiento del PIB debiera haber sido un cuatro si no hubiese habido efecto de reforma", dijo Jorratt, quien dirigió el SII durante la primera parte del anterior Gobierno.

"Entonces, toda esta diferencia entre cuatro y 16 uno puede atribuirla básicamente a la reforma tributaria. El tema de la complejidad tampoco es un argumento, porque las cifras muestran que no hay aumento en los costos de cumplimiento, y lo que se propone no es para nada más simple de lo que hay. Entonces, yo no veo argumentos para una reforma la verdad", agregó.

Lagos Weber: Aprobemos en lo que estamos de acuerdo

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, insistió en proponer al Gobierno avanzar en los temas en que sí hay acuerdo, dado que no hay consenso en aspectos claves para el Gobierno como la reintegración del sistema tributario.

"Aprobemos la reforma en aquellos temas que estamos de acuerdo, que recaudan, que son buenos para el Estado, es bueno para el Gobierno recaudar harta plata", dijo el legislador.

"Y en aquellos temas que tenemos diferencias, en vez de entrar en una disputa y rechazarlo en el Parlamento o en el Senado, tal vez ver la posibilidad de darnos un tiempo, cuatro o cinco meses con expertos, y hacer una propuesta, tal vez olvidarnos de la reintegración y abordar una rebaja al impuesto a las empresas que puede ser más importante a la hora de fomentar la inversión", manifestó.

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sesiona durante la tarde de este lunes para continuar con la votación en particular del proyecto de reforma tributaria y se espera la presencia en la instancia del ministro de Hacienda, Felipe Larraín.