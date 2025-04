Felipe Larraín subraya la gravedad de la guerra comercial: "Es una emergencia nacional"

En Cooperativa, el economista Felipe Larraín, quien fue ministro de Hacienda en el primer y segundo gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), subrayó este lunes que la actual guerra arancelaria es "una emergencia nacional" para Chile.

El hoy director de Clapes UC fue uno de los participantes de la inédita reunión que congregó el jueves pasado al actual jefe del erario fiscal, Mario Marcel, la mayoría de sus antecesores en la cartera y también a los expresidentes del Banco Central (BC) desde el retorno a la democracia, para abordar la imposición de gravámenes del 10% por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y evaluar el impacto que esta medida ha tenido en el mercado financiero y comercial.

A la cita, convocada por Marcel, asistieron como exministros Alejandro Foxley, Eduardo Aninat, Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre, Alberto Arenas, Ignacio Briones y Felipe Larraín. En tanto, los expresidentes del instituto emisor fueron Andrés Bianchi, Roberto Zahler, Carlos Massad, Vittorio Corbo, Rodrigo Vergara y José de Gregorio, además de la actual presidenta del BC, Rosanna Costa.

En el encuentro las partes abordaron las acciones que está llevando adelante el Gobierno, las que iniciaron incluso previo a la asunción de Trump, y analizaron los pasos a seguir. Asimismo, Marcel escuchó las visiones de los exministros respecto de la coyuntura.

Larraín valoró la cita de extitulares de Hacienda convocada la semana pasada por el ministro Marcel: "Le expresamos nuestra disposición a ayudar, porque el país está primero". Foto: Dragomir Yankovic / ATON Chile

"Nosotros (los exministros de Hacienda) expresamos (en la reunión con Marcel) nuestra disposición, primero, a ayudar, porque aquí podremos tener diferentes posiciones, pero primero está el país y, a mi juicio, esta es una emergencia nacional", dijo Larraín en entrevista con Lo Que Queda del Día.

El exministro de Piñera señaló que la guerra arancelaria "no es una cosa anecdótica; esto es muy complejo para lo que puede venir, particularmente para una economía tan abierta, tan basada en los mercados externos, que una parte importante del éxito que ha tenido Chile en las últimas tres décadas o más de desarrollo ha sido basado en las exportaciones".

"Esto —agregó— pone en jaque el mismo sistema en el cual nosotros hemos estado inmersos dentro de una economía global. Chile es un país que juega en la economía global y que está dispuesto, como lo ha hecho".

En ese sentido, explicó que "una desaceleración importante o una recesión importante en la economía mundial nos hace más daño que el 10% de arancel" ordenado por el mandatario republicano, que calificó "de alta injusticia".

"Lo más notable —sostuvo— es que se dice: 'bueno, este es un arancel recíproco'... ¿De qué reciprocidad estamos hablando si nosotros tenemos arancel cero con EE.UU., en base al Tratado de Libre Comercio (TLC)? Es un tratado (el TLC) que lleva mucho tiempo funcionando, muchos años, décadas, y que ha sido, yo creo, beneficioso para ambas partes".

En esa línea, mencionó la importancia de "manifestar nuestra disposición siempre a conversar, siempre a negociar con respeto, con el respeto que nosotros tenemos por la gente que se sienta al frente, pero también con el respeto que merecemos, porque tenemos un tratado libre de comercio vigente".

"Esto no le conviene a EEUU"



El dos veces jefe de Hacienda consideró "francamente muy difícil de entender" la ofensiva arancelaria de Trump, calificándola como "una política proteccionista-nacionalista" que no se alinea con las tradiciones del libre comercio del Partido Republicano estadounidense.

"Lo que ya es más notable todavía —ironizó— es que en esta pasada el defensor del libre comercio ha sido China y el que ha tomado las medidas proteccionistas de EE.UU. Esto es realmente casi como el mundo al revés, pero es lo que ocurrió".

A renglón seguido, advirtió que "aunque (los aranceles de Trump) se suspendan, se eliminen, supongamos que mañana (...), hay un daño al sistema global, al sistema comercial global, a la arquitectura comercial global que ya está hecho".

"Yo creo que esto no le conviene a EE.UU., que puede sacar alguna cuenta de corto plazo y algunos de los asesores proteccionistas del presidente Trump le habrán contado que esto va a generar una cantidad enorme de empleo y que el sector industrial norteamericano va a florecer con esto. Yo creo que no, que no es así, y que en el mediano plazo esto es una medida que perjudica a EE.UU. Entre otras cosas porque va a desestimular la innovación, que se estimula cuando uno compite. Ese es uno de los mayores incentivos a innovar: la competencia", enfatizó Larraín.