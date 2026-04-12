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Tópicos: Economía | Impuestos

García Ruminot calificó de "irrenunciable" la rebaja del impuesto corporativo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

"Hemos dejado de tener un sistema tributario competitivo", afirmó el ministro de la Segpres.

Enfatizó que el objetivo es alcanzar un crecimiento del 4% y reducir el desempleo al 6%, cambios que considera imposibles sin incentivos a la inversión.

García Ruminot calificó de
 ATON (archivo)

"La rebaja del impuesto de primera categoría, de 27 a 23%, apunta a que la economía tenga más dinamismo y más inversión", detalló.

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El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (Renovación Nacional), afirmó que el Plan de Reconstrucción Nacional, paquete de más de 40 medidas, es la iniciativa legislativa más importante del Gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con La Tercera, el secretario de Estado precisó que el proyecto -que será ingresado esta semana por el Ejecutivo- tiene "dos corazones": "Uno, el tema de la reconstrucción, ya que hay que reunir a través de distintas modificaciones unos 400 millones de dólares para reforzar el fondo que hoy está prácticamente sin plata y tenemos que financiar la reconstrucción de los incendios forestales en Biobío y Ñuble".

"La segunda, que es lo estructural, es la rebaja del impuesto de primera categoría, también llamado impuesto corporativo, de 27 a 23%, junto con otras disposiciones tributarias que apuntan a que la economía tenga más dinamismo y más inversión", detalló.

El líder Segpres precisó que "el Presidente ha dicho que queremos terminar el Gobierno creciendo al 4%, pero eso no va a caer del alto cielo y no se va a producir si no generamos cambios estructurales".

En cuanto a la rebaja afirmó que "para mi es irrenunciable. El ministro de Hacienda puede determinar que la gradualidad sea distinta a la que se pensó originalmente, que era un punto por año. También está pensando en cómo hacemos para que la integración de nuestro sistema tributario no origine tantas dificultades en la caja fiscal, que ya es todo un tema".

Igualmente, aseguró que la medida se sigue analizando y consultando, pero es irrenunciable: "Hemos dejado de tener un sistema tributario competitivo y aumentar la inversión es central para cambiar estructuralmente las condiciones de nuestra economía para crecer más. Nuestro impuesto corporativo es demasiado alto y hemos perdido competitividad tributaria".

"Nos jugamos gran parte de lograr que nuestra economía crezca más, genere más empleos, lograr el desafío de la reconstrucción en las cuatro zonas, que le demos solución a la familia. Espero es que a fines de los cuatro años la economía esté creciendo al 4% y tengamos un desempleo del 6%. Eso sería un gran triunfo para Chile y la clave del éxito del Presidente Kast y su Gobierno", destacó.

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