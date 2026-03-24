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Tópicos: Economía | Impuestos

Kast usa nueva "bala de plata" y nombra a Jorge Trujillo en el SII

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El gobierno utilizó por octava vez la normativa que permite saltarse en 12 ocasiones los mecanismos de selección de cargos públicos.

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El Gobierno anunció que Jorge Trujillo será el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de un nombramiento directo.

Como publicó Emol, esta decisión se origina tras el decreto 257 del Ministerio de Hacienda, que estableció que este cargo quedará fuera del mecanismo regular de selección de altos directivos públicos.

Esta normativa permite al Presidente usar esta facultad de forma excepcional en 12 cargos, denominados de forma informal "balas de plata".

Por ahora, Kast ha utilizado esta opción en nombramientos en el Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección del Trabajo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Servicio de Evaluación Ambiental, la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas y la Superintendencia de Salud.

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