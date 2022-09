Marcel y diferencias en proyecciones por reforma tributaria: Hay que tener disposición a escuchar

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la diferencia de las proyecciones de recaudación en la reforma tributaria luego de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, que bajaron la cifra desde un 4,1 a 3,6 puntos del PIB.

Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Marcel precisó que "por un lado las medidas proinversión, en la medida que estimule una mayor inversión van a estimular una mayor actividad y la mayor actividad también genera mayor recaudación, eso equivale a 0,1 del PIB, y el otro 0,4 corresponde a menores gastos en intereses que vamos a tener en el mediano plazo como producto de tener una trayectoria de endeudamiento por debajo de lo que estaba previsto anteriormente".

"Hay que tener paciencia y hay que tener la disposición a escuchar", recalcó.

El diputado Jaime Naranjo (PS) indicó que "yo creo que la reforma tributaria entra por otro camino hoy día. Lo que corresponde ahora al gobierno va a ser convencernos a nosotros que es conveniente hacer esas modificaciones y presentar esas indicaciones a la reforma tributaria".

"Es decir, se abrió una puerta pero indirectamente se está cerrando otra. Nos guste o no nos guste, lo digamos o no lo digamos, van a afectar el programa propiamente tal del gobierno de Boric, porque vamos a recaudar menos y por consiguiente vamos a tener menos espacio para poder concretizar esas reformas", lamentó.

Reforma previsional

En paralelo, el Ejecutivo insistirá en su propuesta original de la reforma previsional, con 6 puntos de las cotizaciones destinados a un fondo común.

Ante esta postura, el diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que "a mí no me deja de sorprender que el gobierno no haga un proceso de reflexión luego del plebiscito del 4 de septiembre. Yo creo que el gobierno va a tener que hacer cambios bien importantes si quiere tener la aprobación del proyecto, porque a nosotros nos parece prioritario e importante, pero eso no quiere decir que vamos a aprobar todo lo que el gobierno nos proponga".

"Creemos que vamos a tener diferencias importantes en materia de la propiedad de los fondos, de disposición de ellos, de la herencia y también de la libertad de elección respecto de distintos sistemas", adelantó.