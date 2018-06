Oposición acusa improvisación en posibles impuestos a comercio digital

Senadores de oposición acusaron improvisación por parte del Gobierno en relación a la posibilidad de incluir un impuesto especial a empresas digitales como Netflix, Uber, Spotify o Amazon en la reforma tributaria.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) planteó que "no puede ser un planteamiento que lo que genera hoy día, en vez de decir si nos gusta o no, es que no sabemos de que están hablando, porque no es lo mismo Netflix que Spotify".

"Netflix y Spotify son streaming, usted compra un servicio de streaming, en Uber usted compra un servicio y en Amazon usted compra un bien. No son circunstancias iguales, en consecuencia tiene que tener tributaciones distintas", dijo.

Por su parte, Carlos Montes (PS) planteó que "por primera vez la OCDE empieza a discutir esto en 2015 y el primer informe recién sale en abril del 2018, y aquí ellos están diciendo 'cuidado con esto, no es tan claro como se hace'".

"Se ha probado en otros lados y no ha resultado. Queremos cosas serias y esperamos que haya un debate serio", precisó.

Ministro Larraín se reunió con su par argentino

En paralelo, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se reunió este viernes con su similar argentino, Nicolás Dujovne, en un encuentro en el que trataron diversos temas bilaterales.

"No por mucho madrugar se amanece más temprano, es decir, nosotros nos vamos a tomar el tiempo, este es un tema muy complejo", sostuvo el secretario de Estado.

"Es tan complejo que, como dice Nicolás, en estas reuniones internacionales es uno de los temas más discutidos y los países todavía no tienen una definición clara", recalcó.

Para el ministro "uno siempre puede ver la parte media llena o media vacía del vaso, yo creo que es importante ir señalando y dando señales de hacia donde vamos apuntando".

"Creo que lo importante es entender que es una decisión del gobierno, que tiene que jugar con las mismas reglas del resto de la economía", manifestó.