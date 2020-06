Cobre al alza: Alcanzó su nuevo valor máximo desde enero

El cobre cerró en la Bolsa de Metales de Londres con una fuerte subida este martes, alcanzando un nuevo máximo desde enero.

Se cotizó en 2,67 dólares la libra, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Se trata de un alza superior al uno por ciento ante los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el acuerdo comercial con China estaba prácticamente intacto.

Precio del cobre BML, 23 de junio:

US$ 2,674 la libra (US$ 5.895,00 la tonelada)

Variación diaria: 1,20%

Promedio 2020: US$ 2,486 la libra